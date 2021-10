https://fr.sputniknews.com/20211020/le-pen-et-zemmour-seront-balayes-xavier-bertrand-sestime-le-seul-en-mesure-de-vaincre-macron-1052245339.html

"Le Pen et Zemmour seront balayés": Xavier Bertrand s’estime "le seul en mesure" de vaincre Macron

Candidat à l’investiture LR pour 2022, Xavier Bertrand s’est déclaré prêt à "mettre un terme à l’aventure du macronisme", cette tâche ne pouvant selon lui être... 20.10.2021, Sputnik France

"Je vais m’occuper de M.Macron": en déplacement à Évreux, Xavier Bertrand, candidat à l’investiture des Républicains pour la présidentielle de 2022, a promis de sortir la France du "quinquennat le plus difficile" de l’histoire de la Ve République.Le maire de la ville normande, Guy Lefrand, qui a organisé la soirée, a expliqué son intention de voter pour Xavier Bertrand, "celui qui connaît le mieux le peuple", rapporte Valeurs actuelles. Pour l’édile, son champion représente la seule chance que "la droite républicaine gagne en 2022".Lui-même s’est en effet déclaré prêt à "mettre un terme à l’aventure du macronisme", tout en estimant que cette tâche ne peut être accomplie ni par la gauche -qui "a préféré les bobos aux ouvriers"- ni par Marine Le Pen et les dirigeants du RN -"capables du pire, du mensonge, mais incapables de gérer le pays"."Si je gagne le congrès, je gagne la présidentielle"Xavier Bertrand a en outre promis de proposer aux cinq autres candidats à l’investiture des Républicains de s’allier avec lui s’il était choisi par les militants le 4 décembre prochain.Dans un mouchoir de pocheUne récente étude d’opinion publique Ifop-Fiducial donne Marine Le Pen, Éric Zemmour et Xavier Bertrand au coude-à-coude pour accéder au second tour de l’élection présidentielle, avec respectivement 17%, 16% et 15% des intentions de vote.Le maire de Béziers, Robert Ménard, a récemment invité l’auteur du Suicide français et la patronne du Rassemblement national à "se retrouver en février prochain" pour s’unir avant la présidentielle.

Stephane Perrollaz merci de m'avoir fait rire en fin d'après midi 😁😅😂🤣🤣🤣🤣 3

charles hoursain Xavier Bertrand ?..c'est pas l'ancien ministre ( 2 fois) de Sarkozy qui a marqué son passage par ses incompétences,et qui a été remercié de son poste de secrétaire du parti?.. 3

