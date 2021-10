https://fr.sputniknews.com/20211020/un-depute-lr-denonce-un-lycee-ou-les-profs-hommes-ne-serrent-pas-la-main-a-leurs-collegues-femmes-1052246174.html

Un député LR dénonce un lycée où les profs hommes ne serrent pas la main à leurs collègues femmes

Soulevant la question de la laïcité à l’école, le député LR Éric Diard a évoqué "un lycée professionnel" dans le nord-est du pays où les professeurs de sexe... 20.10.2021, Sputnik France

Lançant mardi 19 octobre un plan de formation des enseignants à la laïcité, Jean-Michel Blanquer a appelé les professeurs qui militent contre les valeurs de la République à quitter le métier. Cependant, pour Éric Diard, député Les Républicains (LR) des Bouches-du-Rhône, au lieu de passer aux actes, le ministre de l’Éducation nationale ne fait que des déclamations.En guise de preuve, l’élu a évoqué la situation d’un lycée qui ne se conforme pas aux règles de la laïcité. Il a souligné que le ministre était au courant.Hommage à Samuel PatyLe député est également revenu sur la mémoire de Samuel Paty et a déploré le fait que les cérémonies d’hommage à l’enseignant, décapité par un terroriste il y a un an, n’avaient pas été obligatoires pour tous les établissements scolaires.En effet, le document publié en octobre sur le site du ministère indique que "les écoles et établissements pourront rendre hommage à la mémoire de Samuel Paty et consacrer la dernière heure de cours à un temps d’échanges, dont le contenu sera laissé au choix des équipes en fonction de leur situation respective".Or, précise le document, "l’heure n’a pas vocation à être un retour sur ce qui s’est passé il y a un an, ni une évocation de Samuel Paty ou de sa mémoire, mais doit porter sur les questions que pose cet assassinat sur le rôle et la place du professeur".Cette dernière phrase a indigné le collectif Les professeurs avec Zemmour qui sur Twitter dénonce "le scandale".Pour rappel, le collectif a publié le 15 octobre dans Le Figaro une tribune signée par 50 enseignants qui appelaient à soutenir la candidature de l’essayiste à l'élection présidentielle 2022. Pour le moment, Éric Zemmour ne s’est pas officiellement porté candidat.Une minute de silence perturbéeAlors que des millions d’élèves en France ont rendu vendredi 15 octobre hommage à Samuel Paty par une minute de silence, le ministère de l’Éducation nationale a compté une centaine d’incidents lors des cérémonies.En 2020, les hommages à l’enseignant décapité ont été également marqués par des centaines d’incidents. Le ministre de l'Éducation a fait part de 739 cas, dont 23% concernaient le primaire, 48% le collège, 18% le lycée général et technologique et 11% le lycée professionnel.Quant à leur caractère, 20% ont été des provocations, 20% des contestations, 17% des apologies du terrorisme, 12% des refus de participation ou 5% des menaces. Suite à ces signalements, 44 exclusions définitives et 131 exclusions temporaires, 4 blâmes ainsi que 48 avertissements ont été effectués.

Geronimo et alors , il préfère qu'ils se bécotent a tour de bras ? ils respectent juste les femmes 0

