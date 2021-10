https://fr.sputniknews.com/20211021/le-gel-des-prix-du-gaz-et-de-lelectricite-durera-toute-lannee-2022-selon-castex-1052267196.html

Castex annonce une indemnité inflation pour 38 millions de Français

Castex annonce une indemnité inflation pour 38 millions de Français

Le chef du gouvernement Jean Castex a promis une "indemnité inflation" exceptionnelle de 100 euros pour les Français qui gagnent moins de 2.000 euros net par... 21.10.2021, Sputnik France

2021-10-21T20:18+0200

2021-10-21T20:18+0200

2021-10-21T20:51+0200

france

france

gaz

électricité

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/fra/1052267196.jpg?1634842276

Le Premier ministre a annoncé jeudi 21 octobre une "indemnité inflation" de 100 euros afin d'aider les Français à faire face à la hausse des prix, notamment celui de l'essence."C’est une indemnité +classe moyenne+, si vous voulez, en quelque sorte aux Français qui gagnent moins de 2.000 euros nets par mois. À chaque Français", a déclaré Jean Castex s'exprimant lors du 20 Heures de TF1.Cette indemnité, qui sera "automatique", sera versée à compter de décembre, a-t-il précisé, ajoutant que le gouvernement s'attendait à ce que l'inflation soit temporaire.La mesure concerne 38 millions de Français, a précisé le Premier ministre.Le Président Emmanuel Macron avait promis jeudi dernier "une action de court terme d'accompagnement des ménages" pour réduire l'impact de la hausse des prix de l'essence mais l'indemnité annoncée par Jean Castex vise plus largement l'inflation.Depuis plusieurs jours, le gouvernement hésitait entre la piste d'un "chèque carburant", privilégiée par Bercy, et celle d'une baisse de la fiscalité, via la TVA ou la TICPE (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques)."On va passer par différents circuits. On en détaillera tout ça les jours à venir ", a dit le chef du gouvernement, mettant en avant une décision "juste, la plus efficace".Face à l'actuelle flambée des prix de l'énergie alimentée par la forte demande en phase de reprise économique après la pandémie de Covid-19, l'exécutif avait déjà annoncé le versement d'un chèque énergie supplémentaire de 100 euros à six millions de ménages modestes, le gel des tarifs réglementés du gaz jusqu'en avril 2022 et une limitation à 4% de la hausse du tarif réglementé de l'électricité prévue début 2022.Jean Castex a annoncé en outre que le gel des tarifs réglementés du gaz et de l'électricité concernerait l'ensemble de l'année 2022.Détails à suivre

moeri ueshiba "Tous les animaux sont égaux, mais certains le sont plus que d'autres" Georges Orwell - La ferme des animaux 1

Raphaël FilsDe 100 euros, vous allez pouvoir enfin vous acheter une voiture électrique :) 1

8

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

france, gaz, électricité