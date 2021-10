https://fr.sputniknews.com/20211021/navalny-le-prix-sakharov-a-la-derive-1052267798.html

Navalny: le prix Sakharov à la "dérive"

Une décision qui "dévalorise significativement le sens" de la "liberté de pensée". C’est en ces termes que le porte-parole de la présidence russe a jugé l’attribution à Alexeï Navalny du prix Sakharov de cette année. Léonid Sloutsky, le chef du comité des relations internationales de la Douma, est allé plus loin et a accusé le Parlement européen d’avoir "transformé le prix en un nouvel instrument politique". Une position que rejoint l’avocat François-Henri Briard, président de l’Institut Vergennes, qui évoque "une dérive".Le prix Sakharov honore chaque année des personnes défendant les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Mais celui-ci a été dénaturé, s’insurge l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Il se réfère à l’un des instigateurs de la distinction, le Français Jean-François Deniau, qui rappelait que "nous avons d’abord la tâche de nous occuper de nos propres affaires". Le Parlement européen a salué le combat "sans répit" du blogueur russe incarcéré contre "la corruption" dans son pays.Selon Me Briard, la résolution émanant des eurodéputés est "assurément politique". La candidature du blogueur russe était ainsi soutenue par le PPE (droite), principal groupe politique dans l’hémicycle, et par le groupe centriste Renew, troisième force politique. Et l’avocat de comprendre pourquoi la Russie perçoit ces positions comme "une ingérence dans ses affaires intérieures".

Al AK À quand un prix Nobel de la paix pour les Gilets jaunes ? Les Chinois qui en ont l'équivalent, puisque l'original est également détourné de ses buts initiaux, pourraient bien s'y intéresser. On verra à ce moment-là ce que les zéropéistes penseront de l'ingérence. 1

