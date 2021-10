https://fr.sputniknews.com/20211022/le-kremlin-juge-que-le-dialogue-avec-lotan-nest-pas-necessaire-1052286021.html

Le Kremlin juge que le dialogue avec l’Otan "n’est pas nécessaire"

Le nouveau plan de défense de l'Otan montre que la décision de la Russie de mettre fin au dialogue officiel avec l'Alliance était adéquate, selon le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Le Kremlin estime que ce n'est plus nécessaire, précise-t-il.Une communication diplomatique normale, dans le contexte des mesures inamicales décidées par l’Otan à l'encontre de la Russie, est impossible, a ajouté à son tour le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Alexandre Grouchko. Toutefois, Moscou ne coupe pas complètement les liens avec l’Alliance.Augmentation de l’activité militaireLe vice-ministre russe des Affaires étrangères a en outre constaté un renforcement continu des capacités militaires de l'Otan aux frontières russes. Il ne s’agit pas seulement d'une activité militaire accrue, d'un grand nombre d'exercices comportant désormais une composante stratégique, mais aussi de la construction d'infrastructures, d'aérodromes, d'entrepôts, du déploiement d'équipements pour les renforts, d'infrastructures portuaires. Tout cela "crée de nouvelles réalités militaires sur le terrain", indique l’homme politique.L’Otan renforce ses infrastructures militaires et multiplie les vols de ses avions tactiques et de reconnaissance à proximité immédiate des frontières russes, avait auparavant constaté le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou. Il avait qualifié la situation militaro-politique dans les régions frontalières de compliquée.Qui plus est, Alexandre Grouchko a dénoncé toute tentative des dirigeants de l’Otan de rejeter la faute de la détérioration des relations avec la Russie sur Moscou.Pour rappel, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a fait savoir le 18 octobre, qu’en réponse à l'expulsion de diplomates russes de l'Otan, la Russie, outre la suspension des travaux de la mission de liaison militaire de l’Alliance à Moscou, son bureau d'information interrompt également son activité. La mission permanente de la Russie auprès de l’Alliance est aussi suspendue à partir du 1er novembre. Pour contacter la Russie, l'Otan doit désormais passer par l'ambassadeur russe en Belgique.

