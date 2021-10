https://fr.sputniknews.com/20211023/en-direct---le-15e-week-end-de-mobilisation-anti-pass-sanitaire-a-paris--video-1052293825.html

En direct - Le 15e week-end de mobilisation anti-pass sanitaire à Paris – vidéo

En direct - Le 15e week-end de mobilisation anti-pass sanitaire à Paris – vidéo

De nouvelles manifestations contre le pass sanitaire ont été organisées ce samedi, pour le 15e week-end consécutif, dans la capitale et d’autres villes de... 23.10.2021, Sputnik France

2021-10-23T17:41+0200

2021-10-23T17:41+0200

2021-10-23T17:47+0200

france

paris

manifestation

carburant

passeport sanitaire

hausse prix carburant

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/17/1052293882_0:173:2048:1325_1920x0_80_0_0_8bd4240b232fcb5efd026f42ef33877c.jpg

Des centaines de personnes se sont réunies ce samedi 23 octobre à Paris pour exprimer leur désaccord avec la décision du gouvernement d’étendre le pass sanitaire, ainsi que protester contre la hausse du prix des carburants.Selon les médias, un rassemblement a été organisé place de la Bourse et un Défilé national pour la liberté, tenu à l’appel de Florian Philippot, devrait partir de Palais-Royal pour arriver à la place Pierre-Laroque.Les manifestants brandissent notamment des pancartes "Ne touchez pas à nos enfants" qui feraient référence à la décision de lever le secret médical à l’école figurant dans un texte adopté par l’Assemblée nationale dans la nuit du 20 au 21 octobre.Ce texte, un amendement du gouvernement au projet de loi Vigilance sanitaire, porte sur la connaissance du statut vaccinal des élèves par les directeurs d’école et les chefs d’établissement du secondaire. Selon une pétition publiée sur le site des Patriotes, la levée du secret médical à l’école "créera une ségrégation" contre les élèves non vaccinés et leurs parents."Moins du monde": Jérôme Rodrigues expliqueCe samedi, les manifestants semblent être moins nombreux que les jours de mobilisation précédents. Pour rappel, le 16 octobre, quelque 5.000 personnes ont défilé à Paris et 40.610 autres cumulées dans toute la France, selon le ministère de l'Intérieur, qui a dénombré 171 actions contre le pass sanitaire. Le 9 octobre, soit lors du week-end de mobilisation précédent, 45.300 personnes avaient manifesté sur l'ensemble du territoire, alors qu’une semaine plus tôt, les Français étaient 47.935 à protester contre le pass sanitaire.Des rassemblements et marches contre le pass sanitaire et la hausse des prix du carburant ont également été prévus pour ce week-end dans plusieurs villes, dont Nice, Lille, Reims, Toulon, Saint-Étienne, Grenoble, Metz, Angers, Nancy et Versailles.

paris

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:111:1309:1420_100x100_80_0_0_e3a479104ccf3ae5c6d421da73e6fc98.jpg

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:111:1309:1420_100x100_80_0_0_e3a479104ccf3ae5c6d421da73e6fc98.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:111:1309:1420_100x100_80_0_0_e3a479104ccf3ae5c6d421da73e6fc98.jpg

paris, manifestation, carburant, passeport sanitaire, hausse prix carburant