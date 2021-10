https://fr.sputniknews.com/20211023/lefficacite-du-vaccin-de-pfizer-estimee-a-pres-de-90-pour-les-enfants-de-5-a-11-ans-1052292933.html

L’efficacité du vaccin de Pfizer estimée à près de 90% pour les enfants de 5 à 11 ans

L’efficacité du vaccin de Pfizer estimée à près de 90% pour les enfants de 5 à 11 ans

Alors que les États-Unis doivent décider de l’immunisation des enfants de 5 à 11 ans avec le vaccin de Pfizer, l’entreprise pharmaceutique a présenté à la FDA... 23.10.2021, Sputnik France

2021-10-23T16:43+0200

Après avoir annoncé fin septembre que le vaccin de Pfizer était bien toléré chez les enfants de 5 à 11 ans et déclenchait une réponse immunitaire "robuste", "comparable" à celle observée chez les 16 à 25 ans, la compagnie pharmaceutique Pfizer a demandé le feu vert de l’Agence américaine pour les produits alimentaires et médicamenteux (FDA) pour une utilisation d’urgence de son remède anti-Covid pour cette classe d’âge.Se référant à des résultats détaillés de ses essais cliniques fournis à la FDA, la firme de biotechnologie affirme que le vaccin est efficace à 90,7% pour prévenir les formes symptomatiques de la maladie.Pas de cas gravesPortant sur quelque 2.250 personnes de cette tranche d’âge, dont plus de 1.500 ont reçu le vaccin et 750 un placebo, l’étude indique que les participants ont été suivis sur au moins deux mois après les injections.Selon le document, le dosage pour les enfants a été adapté à 10 microgrammes par injection, contre 30 microgrammes pour les groupes plus âgés.En outre, la société a noté que le médicament "a démontré un profil de sécurité favorable, une réponse immunitaire robuste contre tous les variants préoccupants, et une haute efficacité contre les formes symptomatiques du Covid-19 au cours d’une période où le variant Delta était dominant".Les USA prêts à vacciner les enfantsCes résultats interviennent à la veille d’une séance du comité consultatif indépendant de l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux qui aura lieu le 26 octobre, durant laquelle un avis devra être rendu sur le sujet. Cependant, la Maison-Blanche n’a pas attendu la décision pour se préparer, car elle a annoncé dans un communiqué paru le 20 octobre que les États-Unis seront "prêts à commencer les injections dans les jours qui suivront une recommandation finale des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC)".

états-unis, enfants, maison blanche, food and drug administration (fda) des etats-unis, vaccination, covid-19, pfizer