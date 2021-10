https://fr.sputniknews.com/20211023/plus-dune-tonne-de-cannabis-saisie-en-region-parisienne-1052290963.html

Plus d’une tonne de cannabis saisie en région parisienne

Une enquête ouverte début 2020 a permis le 19 octobre d’écrouer une dizaine d’organisateurs présumés d’un trafic de cannabis et de saisir plus d’une tonne de... 23.10.2021, Sputnik France

2021-10-23T12:42+0200

faits divers

france

trafic de drogue

seine-saint-denis

cannabis

île-de-france

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104371/09/1043710958_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_e72a823e95d80beee0be72aceca57b00.jpg

À l’issue d’une enquête ouverte début 2020, la police a interpellé mardi 19 octobre en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne 12 individus, dont 11 sont soupçonnés d’avoir organisé un trafic de cannabis dans un quartier de Bobigny, rapporte Le Parisien.L’enquête impliquait d’abord deux malfaiteurs de 33 ans et de 35 ans implantés en Seine-Saint-Denis, originaires de Bobigny et Saint-Ouen, connus pour des affaires de vols à main armée, de vols avec violences et de recels de vols.Mais les observations menées par les équipes de l’Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) ont permis d’établir leur implication non seulement dans un trafic d’armes, mais aussi dans un vaste réseau de trafic de stupéfiants comprenant plusieurs maillons d’une chaîne soupçonnée de "tenir" un quartier de Bobigny, ajoute le quotidien.Après que le canal d’approvisionnement de ce trafic de cannabis géré par deux frères issus de l’Oise important de la drogue depuis le sud de l’Espagne a été révélé au cours du printemps dernier, l’Office anti-stupéfiants (Ofast) a également procédé aux observations qui ont rendu possibles ces interpellations.Des interpellations et des perquisitionsUne femme a été remise en liberté après sa garde à vue alors que les 11 autres individus ont été incarcérés, notamment pour association de malfaiteurs en vue de commettre les délits de trafic de stupéfiants et blanchiment.Menées dans plusieurs communes de région parisienne (Bobigny, Saint-Denis, Bondy, Tremblay-en-France, Clichy ou encore Bagnolet) et de l’Oise (Creil), les perquisitions ont permis aux enquêteurs de saisir un revolver et deux pistolets automatiques ainsi que plus d’une tonne de cannabis distribuée sur plusieurs lieux de stockage. Ils ont également découvert 600.000 euros en espèces.Un fléau qui persiste en Île-de-FranceParis et la petite couronne sont confrontés à une hausse des affaires liées au trafic de drogue. Selon Le Figaro, 448 affaires résolues ont été enregistrées sur le premier trimestre de cette année contre 295 repérées à la même période de 2020, ce qui constitue une augmentation de 50%.Dans ces zones, les forces de l'ordre ont notamment mené 89 "opérations coups de poing" sur des points de deal au premier trimestre 2021. La police a placé en garde à vue 380 individus et en a écroué 146.Au total, 830 kilogrammes de drogue ont été saisis (649 de résine, 136 d'herbe, 31 de drogue de synthèse, 10 de cocaïne et 630 grammes de crack). 28 armes et 1.460.000 euros d'avoirs criminels ont également été saisis, précise le journal.

2021

france, trafic de drogue, seine-saint-denis, cannabis, île-de-france