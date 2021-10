https://fr.sputniknews.com/20211025/la-pologne-precise-comment-elle-reagira-si-lue-la-prive-des-fonds-pour-la-relance-1052320856.html

La Pologne précise comment elle réagira si l’UE la prive des fonds pour la relance

Le gouvernement polonais peut renoncer à atteindre les objectifs climatiques de l’Union européenne si cette dernière refuse de verser des fonds de relance à... 25.10.2021, Sputnik France

2021-10-25T18:51+0200

europe

pologne

union européenne (ue)

La Pologne met une condition à l’UE qui pourrait la priver d’un régime d’aidesSi la Commission européenne refuse de débloquer des fonds pour le plan polonais de relance après la pandémie, la Pologne peut prendre plusieurs décisions juridiques qui porteront notamment sur le Paquet énergie de l’UE, a déclaré ce lundi 25 octobre aux journalistes le porte-parole du gouvernement, Piotr Muller.Selon lui, les autorités polonaises étudient la possibilité d'utiliser ce type d'action, mais uniquement si l'Union européenne agit de manière inappropriée.La Pologne risque d’être privée d’aide à la relanceLe 21 octobre, le Parlement européen a adopté une résolution appelant la Commission européenne et le Conseil de l’UE à lancer d’urgence une procédure judiciaire suite à la violation par la Pologne des principes de la suprématie des lois européennes. Le Parlement a en outre appelé à bloquer le versement des fonds européens destinés à financer le plan polonais de relance économique après la pandémie de Covid-19.Cette résolution a été adoptée après que plusieurs chefs des organes de l'UE et dirigeants des pays membres de l’Union ont critiqué la décision du Tribunal constitutionnel polonais de confirmer la supériorité de la Constitution de la République sur la législation de l’UE, une décision qui aggrave un conflit de longue date entre Bruxelles et Varsovie à propos de la réforme du système judiciaire polonais.Parmi les mesures de rétorsion possibles, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a récemment cité la possibilité d'engager une action en justice et de retenir les fonds européens à destination de la Pologne issus du budget de l'UE et de son fonds de relance post-pandémie.

pologne, union européenne (ue)