https://fr.sputniknews.com/20211025/les-usa-envoient-des-chasseurs-sur-une-base-militaire-a-proximite-de-la-russie-selon-forbes-1052307308.html

Les USA envoient des chasseurs sur une base militaire à proximité de la Russie, selon Forbes

Alors qu’au printemps les États-Unis avaient déjà envoyé des chasseurs F-22 à une base en Alaska, près de la Russie, récemment des chasseurs F-16 ont fait de... 25.10.2021, Sputnik France

2021-10-25T07:03+0200

2021-10-25T07:03+0200

2021-10-25T07:03+0200

russie

états-unis

otan

défense

chasseur

politique

f-16 fighting falcon

f-22 raptor

militaires

relations diplomatiques

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1052230095_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9291a0c4fea10d3e227bfd0f6834f1c1.jpg

Au moins deux chasseurs F-16 de l’US Air Force, basés à la base aérienne d'Eielson près de Fairbanks, sont récemment arrivés à la petite base aérienne d'Eareckson, sur l'île de Shemya, juste à côté de la Russie, dans le cadre d’exercices lancés pour préparer une guerre à grande échelle, assure un expert de Forbes, David Axe.Le Commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord (NORAD) a publié le 20 octobre des photos des F-16 armés de missiles sur la courte piste d'Eareckson. Les légendes des images indiquent que les appareils viennent de revenir de l'île de Shemya, dans l'archipel des îles Aléoutiennes.À l'époque de la guerre froide, les chasseurs en provenance de la base d’Eareckson étaient dans une position idéale pour intercepter les avions de guerre russes au-dessus des eaux froides de la mer de Béring, mais cela a un coût, explique l’auteur de l’article. L'île de Shemya est isolée, froide, ainsi que brumeuse et orageuse.Une répétition d’une guerre à grande échelle?Dans ce scénario, savoir atterrir sur de petites bases pourra sauver certains appareils pour lancer une contre-attaque, d’après les calculs des militaires américains. Ainsi, le commandement de l'Armée de l’air mène des manœuvres en Alaska depuis mai avec pour mission de faire des atterrissages et des décollages sur autant de petits aérodromes que possible. Au printemps, il a déjà envoyé un petit nombre d’avions de chasse furtifs F-22 sur un aérodrome périphérique en Alaska, rappelle l’auteur de l’article.Selon les estimations de l’auteur de l’article, le site de King Salmon, situé à environ 480 kilomètres au sud-ouest de la base d'Elmendorf-Richardson, est un endroit facile afin de tester cette stratégie de dispersion des chasseurs sur de plus petites bases.Les relations tenduesCes exercices, menés par les États-Unis, non loin des frontières russes, interviennent sur fond de relations tendues entre la Russie et l’Otan. Après que l’Alliance a annoncé une expulsion de diplomates russes, Moscou a rétorqué en suspendant les travaux de la mission de liaison militaire de l’Alliance à Moscou, son bureau d'information a également interrompu son activité.En outre, l’Otan renforce ses infrastructures militaires et multiplie les vols de ses avions tactiques et de reconnaissance à proximité immédiate des frontières russes, avait auparavant constaté le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou. Il avait qualifié la situation militaro-politique dans les régions frontalières de compliquée.

russie

états-unis

alaska

îles aléoutiennes

2021

