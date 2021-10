https://fr.sputniknews.com/20211025/presence-minimale-lue-envisagerait-de-rouvrir-sa-mission-diplomatique-en-afghanistan-1052319487.html

"Présence minimale": l’UE envisagerait de rouvrir sa mission diplomatique en Afghanistan

Plus de deux mois après la prise du pouvoir à Kaboul par les talibans*, Bruxelles prépare la réouverture de sa mission diplomatique afin de couvrir les besoins... 25.10.2021, Sputnik France

D’ici un mois, la mission diplomatique de l’Union européenne pourrait rouvrir à Kaboul, rapporte le Financial Times le 24 octobre.Selon ce dernier, pour Bruxelles, il s’agit d’une "approche calibrée", qui sous-entend la poursuite des engagements avec l'administration talibane* mais ne signifie pas sa reconnaissance officielle. Ainsi l’UE espère faire pression pour la protection des droits de l’Homme, tenir les talibans* à leur engagement d'empêcher leur pays de redevenir un foyer à terrorisme. C’est également un moyen de répondre aux efforts d’autres pays, à savoir le Pakistan, la Chine, la Turquie et la Russie, qui n’ont pas fermé leurs missions diplomatiques et travaillent sous le nouveau régime.La mission diplomatique de l’UE, située à Kaboul, pourrait également être utilisée par les diplomates des pays membres, indique le quotidien qui se réfère aux sources proches du dossier. En septembre, Bruxelles a envoyé une mission pour évaluer la faisabilité de son projet.Les enjeuxSans une présence sur le terrain, l’UE ne dispose pas de l'accès nécessaire pour mettre en œuvre son programme d'aide. Lors d'un sommet virtuel du G20 mi-octobre, Bruxelles a promis un milliard d'euros pour les besoins humanitaires urgents de l’Afghanistan, à savoir les vaccinations, l'hébergement, la protection des civils et des droits humains.La rouverture de la mission fermée il y a 12 semaines ne signifie pourtant pas la reconnaissance du régime des talibans*:Une approche similaire est d’ailleurs prônée par les États-Unis qui sont pour un "dialogue pragmatique" et la Russie qui commente avec prudence l’idée de reconnaître le gouvernement formé par le mouvement islamique.La réaction des talibans*Le gouvernement taliban* n’a pas tardé à garantir la sécurité de la mission européenne.Son retour serait "une étape positive et importante que nous saluons", a déclaré,d’après l’AFP, le porte-parole du ministère afghan des Affaires étrangères, Abdul Qahar Balkhi, ajoutant que "comme pour les autres ambassades" sa sécurité serait "aussi garantie".* Organisation terroriste interdite en Russie.

