https://fr.sputniknews.com/20211026/il-va-etre-mal-recu-la-maire-de-biarritz-deplace-un-meeting-de-zemmour-1052335055.html

"Il va être mal reçu": la maire de Biarritz déplace un meeting de Zemmour

"Il va être mal reçu": la maire de Biarritz déplace un meeting de Zemmour

Une association basque LGBTQ et des Gilets jaunes se mobilisent pour protester contre la venue d’Éric Zemmour à Biarritz en dénonçant ses propos racistes... 26.10.2021, Sputnik France

2021-10-26T17:24+0200

2021-10-26T17:24+0200

2021-10-26T17:29+0200

présidentielle 2022

protestations

transgenre

homophobie

eric zemmour

discrimination

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0d/1046129524_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_2f67e87479834d45ba0d0d8c1ea55490.jpg

La tournée promotionnelle d’Éric Zemmour ne se passe pas toujours bien. L’auteur de La France n’a pas dit son dernier mot devait tenir son meeting-dédicace ce 25 octobre dans le centre-ville de Biarritz. Pourtant, d’après les informations de LCI, la mairie a refusé l’endroit.La municipalité a proposé de tenir le meeting en périphérie, à savoir à la Halle d'Iraty, non loin de l'aéroport, dans une vaste salle capable d’accueillir 1.500 personnes.Appel à protesterEffectivement, la venue du polémiste n’est pas au goût de tous. La veille, Les Bascos, association chargée de la défense des droits des personnes LGBTQ [lesbiennes, gays, bi, trans et queer], a proposé d’intervenir près de l’endroit où vont se rassembler les sympathisants de l’écrivain pour "dénoncer les idées racistes, sexistes, LGBTQI+phobes de Zemmour".Dans un message transmis à Sputnik, Les Bascos précisent que plusieurs autres associations vont y participer, y compris des Gilets jaunes (GJ Basques), le mouvement basque EH Bai, ainsi que le syndicat Lab. La venue de "nombreuses personnes" est attendue."Depuis des années le polémiste d’extrême droite n’a de mots assez durs pour s’attaquer aux personnes et aux associations LGBTQI +", déplorent également Les Bascos.Le dernier exemple en date: l’accrochage de Zemmour avec Jean-Michel Blanquer sur le respect de l’identité de genre à l’école. Une récente circulaire du ministère de l’Éducation nationale qui recommande aux établissements de respecter les changements de prénom ou de pronom des élèves, sous réserve d’un accord parental, a attisé début octobre la colère du polémiste. Pour lui, le changement de genre est une "nouvelle idéologie"."Le but est que tout le monde se sente égal et bien dans un établissement scolaire", a rétorqué le ministre.Le 25 octobre Zemmour a tweeté qu’"il n’y a pas d’enfants transgenres" et que ceux qui prétendent vouloir changer leur genre sont "endoctrinés par l’air du temps".

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

protestations, transgenre, homophobie, eric zemmour, discrimination