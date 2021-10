https://fr.sputniknews.com/20211027/les-touristes-vaccines-au-spoutnik-v-bienvenus-en-israel-des-le-15-novembre-1052354002.html

Les touristes vaccinés au Spoutnik V bienvenus en Israël dès le 15 novembre

Les étrangers vaccinés avec la préparation anti-Covid russe Spoutnik V pourront se rendre en Israël dès le 15 novembre, a annoncé à Sputnik le ministre... 27.10.2021, Sputnik France

2021-10-27T20:24+0200

covid-19

russie

israël

oms

vaccination

spoutnik v

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1052099236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4170e985ebe6588201714958a92d222a.jpg

À partir de mi-novembre, les ressortissants étrangers vaccinés au Spoutnik V seront en mesure d’entrer en Israël, a annoncé à Sputnik le ministre israélien du Tourisme Konstantin Razvozov.Selon lui, le gouvernement de l’État hébreu a pris la décision de reconnaître le vaccin Spoutnik V dès le 15 novembre. Or, les touristes ayant reçu la préparation russe auront toujours à passer un test sérologique à leur arrivée en Israël, a précisé le responsable.Cette dernière disposition sera pourtant annulée une fois le vaccin russe reconnu par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a souligné M.Razvozov.Les Russes devront patienterDans le même temps, il est probable que pour les Russes vaccinés au Spoutnik V la frontière israélienne ne soit ouverte que plus tard.Vaccin pas encore approuvé par l’OMSIsraël a fermé ses frontières pour les touristes étrangers en mars 2020. De janvier à février 2021, l’aéroport international de Tel Aviv-David Ben Gourion a été fermé même pour les Israéliens souhaitant regagner leur pays.Plus tôt en octobre, l’État hébreu a pris la décision d’autoriser l’arrivée des touristes vaccinés par les préparations approuvées par l’OMS, dont Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac, Sinopharm et Janssen de Johnson & Johnson. Le vaccin russe Spoutnik V, qui attend toujours l’approbation de l’OMS, n’a pas été inclus dans la liste.Selon le ministère russe de la Santé, il n’existe pourtant plus "aucun obstacle" à la reconnaissance du vaccin Spoutnik V par l’OMS et il ne reste qu’à régler quelques formalités entre la partie russe et l’Organisation.

israël

Actus

russie, israël, oms, vaccination, spoutnik v