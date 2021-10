https://fr.sputniknews.com/20211028/ils-brulent-des-voitures-contre-de-largent-pour-detourner-les-policiers-dun-point-de-deal-1052366458.html

Ils brûlent des voitures contre de l'argent pour détourner les policiers d’un point de deal

Ils brûlent des voitures contre de l'argent pour détourner les policiers d’un point de deal

Des trafiquants dans l’Essonne ont mis au point une nouvelle technique: incendier des voitures pour détourner l’attention des policiers d’un point de deal. Des... 28.10.2021, Sputnik France

Deux individus majeurs ont été interpellés à Savigny-sur-Orge (Essonne) la semaine dernière pour avoir mis le feu à plusieurs voitures, rapporte Le Parisien. Tous deux ont admis avoir agi sur commande des trafiquants de drogue actifs à Longjumeau.L’affaire des voitures brûléesAu total, les 28 et 29 septembre, six voitures ont été brûlées en centre-ville de Longjumeau. À chaque fois, la vitre a été brisée et une substance inflammable a été jetée dans l’habitacle. C’est grâce aux caméras de surveillance que les policiers ont pu faire un rapprochement et interpeller les auteurs des faits.Les incendiaires ont été payés 50 euros par voiture.Point de deal florissantDepuis des années, le trafic de drogue gangrène Longjumeau, qui est considéré comme l’un des plus gros endroits de vente de drogue de l'Essonne. L’un des points de deal les plus florissants est situé dans le quartier Rocade-Bel-Air. D’après Le Parisien, depuis le début de l’année plus de 135.000 euros de stupéfiants ont été saisis sur ce point de deal.Des trafiquants vandalisent régulièrement les caméras de surveillance. Par exemple, en juillet 2019, un mât de vidéoprotection, installé à Longjumeau, a été détruit à l’aide d’une disqueuse.Les dealers utilisent souvent des mineurs: des préados recrutés comme "guetteurs ou ravitailleurs".Depuis 2017, Sandrine Gelot, maire Les Républicains de Longjumeau, dénonce l’ambiance de violence dans laquelle sont obligés de vivre les habitants du quartier.

trafic de drogue, essonne, dealer, fait divers