Mark Zuckerberg annonce le nouveau nom de Facebook

La maison mère du réseau social Facebook va changer de nom et s'appeler Meta, a annoncé ce jeudi 28 octobre le cofondateur et PDG du groupe, Mark Zuckerberg.Il a promis que le groupe accordera désormais la priorité au métavers et pas au réseau Facebook."Cela veut dire qu'avec le temps, vous n'aurez plus besoin de Facebook pour utiliser nos autres services", a fait valoir M.Zuckerberg qui a également présenté le nouveau logo de l'entreprise:Il a pourtant tenu à souligner que les noms des applications développées par son groupe resteront inchangés. Aucun changement n'est non plus apporté à la structure corporative.Les titres en hausse à Wall StreetOutre le réseau social Facebook, le groupe Meta inclut notamment Instagram, Messenger, Oculus et Portal.Sur son blog, l'entreprise a précisé que son changement de nom serait effectif en bourse à compter du 1er décembre avec le titre MVRS. Dans les échanges à Wall Street, le titre Facebook gagnait 3,7% ce jeudi après-midi.Plus tôt dans la semaine, Facebook a fait état de son intention d'investir massivement pour construire le métavers.

