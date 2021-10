https://fr.sputniknews.com/20211029/larmee-turque-bombarde-des-localites-dans-le-nord-de-la-syrie-selon-les-kurdes-1052382494.html

L’armée turque bombarde des localités dans le nord de la Syrie, selon les Kurdes

L’armée turque, qui préparerait une offensive contre les Kurdes dans le nord de la Syrie, a pilonné jeudi 28 octobre deux localités dans le nord du gouvernorat... 29.10.2021, Sputnik France

Les militaires turcs ont bombardé deux villages dans le nord de la Syrie jeudi soir, rapporte l’agence kurde ANHA.En représailles, l’armée syrienne a bombardé les positions des éléments pro-turcs non loin de la ville d’Azaz (nord de la Syrie).Des agences prédisent une offensive turque contre les KurdesJeudi 28 octobre, les agences Sana et Bloomberg ont annoncé en se référant à leurs sources que la Turquie préparait une offensive contre les Kurdes dans l’ouest du gouvernorat d’Idlib (nord de la Syrie).Sana a informé que dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 octobre "plus de 200 véhicules appartenant aux forces d’occupation turques chargés d’armes, de munitions et de matériel logistique" étaient entrés dans le nord-ouest du gouvernorat.Bloomberg a indiqué que la Turquie avait déployé des centaines de soldats supplémentaires dans le nord de la Syrie en vue d’une offensive contre les forces kurdes.Selon les sources de Bloomberg, l'offensive prévue vise à sceller plus des deux tiers de la frontière turque longue de 910 kilomètres.Le 28 octobre, une source de Sputnik au sein de l’opposition syrienne a confirmé que la Turquie préparait deux opérations militaires dans le nord de la Syrie. À cette fin, elle a redéployé ses forces et transféré des matériels et munitions supplémentaires.Erdogan à bout de patienceLe 21 octobre, Recep Tayyip Erdogan a réaffirmé sa disposition à poursuivre les combats "dans des endroits critiques" du gouvernorat d’Idlib après une attaque des unités kurdes de protection du peuple (YPG) contre des policiers turcs dans la ville syrienne d’Azaz le 11 octobre.Le jour de l’attaque, le Président turc avait déclaré avoir perdu patience.

