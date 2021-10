https://fr.sputniknews.com/20211031/moscou-commente-labsence-de-codes-qr-chez-des-diplomates-etrangers-en-russie-1052400727.html

Moscou commente l’absence de codes QR chez des diplomates étrangers en Russie

Moscou commente l’absence de codes QR chez des diplomates étrangers en Russie

Le ministère russe des Affaires étrangères a expliqué que les diplomates étrangers qui ne peuvent obtenir de codes QR en Russie sans vaccin certifié dans le... 31.10.2021, Sputnik France

2021-10-31T06:04+0100

2021-10-31T06:04+0100

2021-10-31T06:04+0100

covid-19

france

russie

ministère russe des affaires étrangères

diplomates

code qr

vaccination

passeport sanitaire

test pcr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/03/1045174830_0:0:3334:1876_1920x0_80_0_0_4acc1cdcf29940119b5ef0e535fc6c82.jpg

Le ministère russe des Affaires étrangères a fait une déclaration au sujet des diplomates étrangers n’ayant pas réussi à obtenir des codes QR en Russie dans le cadre de la campagne anti-Covid.Il a ajouté que, "dans le contexte de l’application de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961, la Russie s'effor[çait] de garantir les meilleures conditions possibles au fonctionnement des missions diplomatiques"."Tous ceux qui participent à cette campagne reçoivent des certificats appropriés avec la possibilité d'enregistrer des codes QR", a-t-il ajouté.Un problème similaireLe ministère a rappelé dans ce contexte que les diplomates russes se heurtaient au même problème dans les pays où ils travaillent.Selon les médias, des diplomates étrangers en poste en Russie qui ont reçu une injection de vaccin non enregistré dans le pays n’ont pas pu obtenir de code QR, malgré leur demande auprès du ministère des Affaires étrangères.En FranceLe porte-parole de l'ambassade de Russie en France, Alexandre Makogonov, a confirmé dans une interview au groupe de presse russe RBC la présence des mêmes problèmes chez les employés vaccinés de la mission diplomatique après l'introduction du pass sanitaire dans le pays. Selon lui, dès le début de l’année, l'ambassade russe a demandé aux autorités françaises d'inscrire son personnel sur la liste prioritaire de vaccination. Ce qui lui a été refusé. Cela étant, l'ambassade a demandé à la Russie de lui envoyer un vaccin national. Ainsi, tout le monde a été vacciné avec le Spoutnik V.Finalement, les diplomates qui se sont fait injecter un vaccin non homologué par la France non plus que par l’OMS ont été considérés comme "non vaccinés, avec les conséquences qui en découlent", a poursuivi Alexandre Makogonov.Selon lui, l'absence de pass sanitaire limite les activités des membres du personnel de l’ambassade, les empêchant d’être présents à certaines manifestations. En outre, ils sont obligés de passer régulièrement des tests PCR qui ne sont valables que 72 heures, par exemple, pour prendre l’avion ou le train. L'ambassade soulève régulièrement la question devant la partie française tant au niveau officiel que lors de contacts de travail.Réaction de l'UEEntretemps, l’Union européenne a dit espérer que le ministère russe trouverait une solution au problème, a déclaré à Sputnik la représentation de l’UE à Moscou. Étant donné qu’il devient de plus en plus souvent nécessaire de présenter des codes QR dans la vie publique en Russie, la représentation de l'UE dans le pays maintient, y compris au nom des pays membres de l'Union européenne, un "contact régulier" avec le ministère russe des Affaires étrangères au sujet de codes QR pour le personnel diplomatique entièrement vacciné, a indiqué la représentation. Elle a ajouté espérer que le ministère russe trouverait une issue à cette situation conformément "à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques", qui prévoit notamment que "l’État accréditaire accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions de la mission […] et assure à tous les membres de la mission la liberté de déplacement et de circulation sur son territoire".

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_157:0:981:824_100x100_80_0_0_a72c636f6dadff304ac5236ade72e0fc.jpg

france, russie, ministère russe des affaires étrangères, diplomates, code qr, vaccination, passeport sanitaire, test pcr