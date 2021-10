https://fr.sputniknews.com/20211031/un-sommet-extraordinaire-de-la-cedeao-sur-la-transition-au-mali-et-en-guinee-prevu-le-7-novembre-1052411791.html

Un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la transition au Mali et en Guinée prévu le 7 novembre

Un sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), se tiendra le 7 novembre prochain à Accra... 31.10.2021, Sputnik France

Les autorités ghanéennes, qui assurent la présidence tournante de l'organisation sous-régionale, ont consulté les chefs d’État pour organiser en urgence un sommet sur l’évolution de la situation au Mali et en Guinée. Les Présidents ont donné leur accord pour la date du 7 novembre, a indiqué RFI.MaliA noter que le représentant spécial de la CEDEAO au Mali, Hamidou Boly, a été déclaré persona non grata par les autorités maliennes, comme l'avait indiqué le ministère malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale.Les autorités transitoires au Mali devaient remettre dimanche à la CEDEAO un chronogramme relatif aux élections.La présidentielle et les législatives sont prévues à partir du 27 février prochain. Mais les autorités maliennes affirment vouloir organiser des assises nationales avant de fixer la date des élections.Guinée Au programme du sommet extraordinaire de la semaine prochaine figure également l'évolution de la transition en Guinée.Une délégation de l’organisation régionale était arrivée à Conakry jeudi pour une visite de trois jours. La mission, conduite par le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou, a salué une "dynamique positive" dans l'évolution de la transition dans ce pays.

