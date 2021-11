https://fr.sputniknews.com/20211102/poutine-sexprime-sur-les-drones-au-service-de-larmee-russe-1052443718.html

Poutine s’exprime sur les drones au service de l’armée russe

Poutine s’exprime sur les drones au service de l’armée russe

L’aviation sans pilote est très dangereuse, mais l’armée russe a appris à lutter contre les drones ennemis. Elle possède elle-même plus de 2.000 appareils de... 02.11.2021, Sputnik France

2021-11-02T20:37+0100

2021-11-02T20:37+0100

2021-11-02T20:37+0100

international

russie

vladimir poutine

drone

sotchi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1052443680_0:170:2728:1705_1920x0_80_0_0_725d3f4b166e0ca585b534ef9ea03947.jpg

La Russie a appris à repousser les attaques de drones qui se sont avérés être une arme dangereuse lors des récents conflits, a déclaré ce mardi 2 novembre le Président russe lors d’une réunion des responsables de l’industrie de défense et des forces armées à Sotchi.Fin septembre, la base russe de Hmeimim en Syrie a notamment été ciblée par une attaque de drone, lequel a été abattu par un système de défense antiaérienne Pantsir-S.Deux milliers de drones en servicePlus de 2.000 drones équipent actuellement les forces armées russes, a précisé Vladimir Poutine avant d’appeler à les rendre plus performants en utilisant l’intelligence artificielle et d’autres innovations et technologies modernes.En avril, les militaires russes ont utilisé plusieurs dizaines de drones-kamikazes Lancet 3 pour frapper les terroristes internationaux en Syrie. Les Lancet 3 permettent de mener des frappes de haute précision. Les forces russes déployées en Syrie à la demande des autorités de ce pays possèdent en outre un autre drone-kamikaze, baptisé Koub."Dans le viseur"Le 1er novembre, le Président avait commenté le plan de déploiement de missiles américains en Europe et les missions de plus en plus fréquentes de navires de guerre de l’Otan à proximité des frontières russes.Il a notamment proposé deux variantes pour surveiller les navires de guerre dotés de missiles près du territoire russe: "au moyen de jumelles et dans un viseur".

russie

sotchi

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:111:1309:1420_100x100_80_0_0_e3a479104ccf3ae5c6d421da73e6fc98.jpg

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:111:1309:1420_100x100_80_0_0_e3a479104ccf3ae5c6d421da73e6fc98.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:111:1309:1420_100x100_80_0_0_e3a479104ccf3ae5c6d421da73e6fc98.jpg

russie, vladimir poutine, drone, sotchi