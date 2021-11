https://fr.sputniknews.com/20211103/la-toundra-brule-le-kremlin-repond-sans-ambages-a-la-pique-de-biden-1052454150.html

"La toundra brûle": le Kremlin répond sans ambages à la pique de Biden

Après que Joe Biden a critiqué Vladimir Poutine pour son absence au sommet climatique à Glasgow en lui rappelant les graves problèmes sévissant dans son pays... 03.11.2021, Sputnik France

Le porte-parole du Président russe, Dmitri Peskov, a commenté ce 3 novembre les propos de Joe Biden sur la toundra qui brûle en Russie.Selon lui, dans certains domaines la Russie relève même des défis climatiques plus graves que d’autres pays. Cela concerne notamment le taux de réchauffement en Arctique.Le Président américain mal informé?Il a dénoncé la critique du Président américain à propos de l’absence de son homologue russe au sommet."La Russie prend une position très responsable. Elle a formulé des plans concrets d’action dans ce domaine pour l’avenir. Le Président des États-Unis n’a pas évidemment été bien informé lorsqu’il a parlé de la non-participation de la Russie", a résumé M.Peskov.Lors d’une conférence de presse à l’issue du sommet sur le climat à Glasgow Joe Biden a qualifié d’erronée la décision des dirigeants chinois et russe de ne pas assister à la COP26 et au sommet du G20 à Rome. Il a également évoqué le "silence" de Poutine sur la lutte contre le changement climatique.Le Kremlin explique l’absence de Poutine à GlasgowM.Peskov avait précédemment annoncé que le Président russe ne participerait pas au sommet sur le climat en personne ou par visioconférence, cette dernière possibilité n’étant pas prévue par les organisateurs.Il avait précisé que Poutine avait déjà enregistré un message vidéo à une conférence sur la gestion forestière et foncière organisée dans le cadre du sommet.En outre, le Président avait récemment exposé la position russe sur le climat lors du sommet du G20.Les grandes lignes contre le changement climatique tracées par PoutineEn s’adressant aux dirigeants du G20 par visioconférence, Vladimir Poutine a signalé qu’investir dans les énergies renouvelables n’était pas la seule mesure efficace dans la lutte contre le réchauffement climatique. Selon lui, des projets portants sur la préservation des forêts pourraient être plus efficaces que les investissements dans les énergies renouvelables.Le Président a indiqué que pour résoudre le problème il ne suffisait pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi augmenter leur absorption.Il a rappelé qu’en Russie la part de l’énergie provenant de sources pratiquement sans carbone était de 86% ce qui la plaçait parmi les leaders mondiaux de la décarbonisation.Il a souligné que son pays participait activement aux efforts internationaux visant à préserver le climat et remplissait toutes les obligations découlant de la convention cadre des Nations unies et de l'accord de Paris.

