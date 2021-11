https://fr.sputniknews.com/20211104/un-demi-million-de-personnes-pourraient-mourir-du-covid-en-europe-dici-fevrier-previent-loms-1052464126.html

Un demi-million de personnes pourraient mourir du Covid en Europe d’ici février, prévient l'OMS

Un demi-million de personnes pourraient mourir du Covid en Europe d’ici février, prévient l'OMS

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) s'est alarmée jeudi du rythme "très préoccupant" de transmission du Covid-19 observé actuellement en Europe, qui... 04.11.2021, Sputnik France

"Nous sommes, de nouveau, à l'épicentre", a déploré le directeur de l'OMS Europe, Hans Kluge.Pour l'OMS, l'augmentation des cas s'explique par la combinaison d'une couverture vaccinale insuffisante et de l'assouplissement des mesures anti-Covid.Selon ses données, les hospitalisations liées au Covid ont plus que doublé en une semaine.Selon les chiffres officiels par pays compilés par l'AFP, le nombre de nouveaux cas par jour est en hausse depuis près de six semaines consécutives en Europe et le nombre de nouveaux morts par jour augmente depuis un peu plus de sept semaines consécutives, avec environ 250.000 cas et 3.600 décès quotidiens. La hausse actuelle est notamment portée par la Russie (8.162 décès ces sept derniers jours), l'Ukraine (3.819 décès) et la Roumanie (3.100 décès), selon ces données.En moyenne, d'après l'OMS, seulement 47% des personnes de la région, qui comprend les pays européens et plusieurs d'Asie centrale, ont reçu deux doses de vaccins. Parmi eux, huit pays ont désormais dépassé une couverture de 70%, mais dans deux d'entre eux, le taux reste inférieur à 10%.Masques et gestes barrièrePour lutter contre la pandémie, l'organisation a appelé à continuer à utiliser massivement les masques et pratiquer les mesures de distanciation physique.Après une première accélération en juillet, puis un plateau, la situation sanitaire en Europe s'est de nouveau dégradée depuis début septembre.Mardi, les Pays-Bas ont annoncé de nouvelles restrictions sanitaires après une flambée du nombre des cas.L'Allemagne a elle enregistré jeudi un nombre record de nouvelles infections au Covid-19 avec 33.949 cas supplémentaires en 24 heures, battant un précédent record enregistré en décembre 2020.

