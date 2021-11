https://fr.sputniknews.com/20211109/pourquoi-le-bitcoin-atteint-il-a-nouveau-des-sommets-1052523023.html

Pourquoi le bitcoin atteint-il à nouveau des sommets?

Dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 novembre, le bitcoin, la plus célèbre des cryptomonnaies, dépassait son record historique de 67.000 dollars. Quelques heures plus tard, elle a atteint le seuil des 68.000, selon les données du site coinglass. Le précédent record avait été établi en octobre, avant que sa valeur ne diminue de 12%.Des fluctuations que les spécialistes peinent souvent à expliquer, tant le bitcoin est une monnaie volatile, susceptible d’être influencée par de simples tweets d’Elon Musk. Le site d’informations financières NextAdvisor, lancé par le magazine Time, évoque la récente entrée de fonds indiciels (ou ETF, Exchange Traded Funds) sur la Bourse de New York permettant aux investisseurs traditionnels de Wall Street de parier sur le bitcoin.Entre fin septembre et mi-octobre, l’engouement lié à une cette annonce avait déjà fait progresser sa valeur de 50%, dépassant les 60.000 dollars pour la première fois depuis avril. Le marché mondial des cryptomonnaies a franchi lundi le cap des 3.000 milliards de dollars pour la première fois. L’ethereum, deuxième cryptomonnaie en termes de parts de marché, est également à son plus haut niveau ce 9 novembre.Comment réagir?Certains experts ont livré leurs conseils auprès du site, avertissant que rien n’indique que le prix du bitcoin va continuer à augmenter. Selon lui, un investissement dans le bitcoin doit se faire à long terme, il convient donc de ne pas vérifier les fluctuations. "C'est la meilleure chose que vous puissiez faire", ajoute-t-il.Kiana Danial, auteur de guides d’investissements, concède que "sur le long terme, le prix du bitcoin a généralement augmenté", mais connaît "beaucoup de volatilité en cours de route". Pas question donc de se "laisser emporter par l’engouement" et d’acheter de la cryptomonnaie simplement parce que sa valeur augmente, ni de jouer toute son épargne dessus."Si vous laissez vos émotions prendre trop de place, alors vous pourriez vendre au mauvais moment, ou prendre la mauvaise décision", abonde M.Yang.À quoi sert le bitcoin?Créé en 2008 par une personne restée anonyme, le bitcoin avait initialement pour objectif d’"effectuer des paiements en ligne directement d’un tiers à un autre sans passer par une institution financière", rappelle l’AFP. Il est possible de s’en servir comme moyen de paiement dans certains restaurants et magasins.Le service de paiements en ligne PayPal l’accepte depuis octobre. Cette année, le constructeur automobile Tesla, détenu par Elon Musk, avait aussi annoncé l’accepter pour acheter des véhicules, avant de faire marche arrière pour des raisons écologiques. Enfin, le Salvador en a fait un cours légal, une mesure censée notamment combattre l’inflation.Cependant, son intérêt aujourd’hui est davantage de jouer sur ses fluctuations ou de placer de l’argent hors des banques que de servir de véritable monnaie. Le directeur de JPMorgan Jamie Dimon le considère toujours comme "sans valeur". De plus, les cryptomonnaies servent notoirement sur le "dark net" pour acheter toutes sortes de produits et services illicites.

