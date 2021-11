https://fr.sputniknews.com/20211110/ce-que-lon-sait-sur-la-joggeuse-de-17-ans-sequestree-puis-retrouvee-dans-un-kebab-1052547623.html

Ce que l’on sait sur la joggeuse de 17 ans séquestrée puis retrouvée dans un kebab

Partie courir le 8 novembre, une adolescente a été portée disparue par sa famille. Le jour suivant, elle a été retrouvée dans un kebab et évoque plusieurs... 10.11.2021, Sputnik France

Une jeune femme de 17 ans a disparu le 8 novembre après être partie faire du jogging dans le bois de Bellebranche, dans le village de Saint-Brice, en Mayenne. C’est son père qui a informé les services de gendarmerie.Il a trouvé des écouteurs et son portable à l’orée de la forêt, sur lesquels il y avait des traces de sang.Le 9 novembre, la gendarmerie a annoncé sur Twitter que quelque 200 militaires et un dispositif important avaient été mobilisés pour les recherches.La procureure de la République de Laval, Céline Maigné, a annoncé le 9 novembre que l’enquête était "ouverte du chef d’enlèvement et de séquestration".Suivre son parcoursLa jeune femme a couru un kilomètre le jour de sa disparition à Saint-Brice et que son parcours s’est arrêté au carrefour de trois routes de campagne, comme le constatent les données de l’application Strava, laquelle suit les déplacements des sportifs.Un homme a été placé en garde à vue dans la soirée du 8 novembre, alors qu'il était en état d'ébriété, "afin de permettre d'éclaircir son emploi du temps au vu des quelques incohérences lors de ses premières déclarations", a ajouté la procureure, citée par l’AFP, en n'excluant pas sa remise en liberté prochaine.Ce 10 novembre, elle a en effet annoncé qu’il avait été mis hors de cause.Réfugiée dans un restaurantC’est le lendemain que la jeune fille a été retrouvée vivante, relate un communiqué de Mme Maigne relayé par la presse.Elle a précisé que la découverte avait été faite à Sablé-sur-Sarthe, à une dizaine de kilomètres de son domicile.Deux individus recherchésD’après BFM TV, elle a indiqué le 9 novembre avoir été enlevée et séquestrée, en évoquant plusieurs ravisseurs et affirmant avoir réussi à s'échapper.Le Parisien relate que deux individus sont recherchés. La jeune fille aurait parlé d’une camionnette verte, mentionne le quotidien.Céline Maigne a souligné que les "premiers éléments recueillis" ne permettent "en l’état d’écarter aucune piste". Une mauvaise rencontre est envisagée.

