https://fr.sputniknews.com/20211110/navires-us-en-mer-noire-la-russie-envoie-un-croiseur-et-une-fregate-1052550861.html

Navires US en mer Noire: la Russie envoie un croiseur et une frégate

Navires US en mer Noire: la Russie envoie un croiseur et une frégate

Après l’arrivée de trois navires militaires américains dans la mer Noire, la Défense russe a annoncé avoir chargé un croiseur lance-missiles et une frégate... 10.11.2021, Sputnik France

2021-11-10T18:47+0100

2021-11-10T18:47+0100

2021-11-10T18:47+0100

international

russie

états-unis

ministère russe de la défense

mer noire

uss porter

flotte russe de la mer noire

uss mount whitney

tensions en mer noire - 2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102038/12/1020381282_0:105:3247:1931_1920x0_80_0_0_90dafd498b4311f8a97398fe8b77e40d.jpg

Le croiseur lance-missiles Moskva, navire-amiral de la flotte russe de la mer Noire, ainsi que la frégate Amiral Essen équipée de missiles Kalibr accomplissent une mission de surveillance en mer Noire où se trouvent deux navires de l’US Navy, a annoncé ce mercredi 10 novembre le ministère russe de la Défense.Selon la Défense russe, le destroyer USS Porter de la Marine américaine équipé de missiles guidés a quitté le port géorgien de Batoumi ce mercredi 10 novembre, à 08h56. Il a été suivi par le navire de commandement de l’US Navy USS Mount Whitney, qui a quitté Batoumi à 09h20. En plus, le pétrolier de la Marine américaine John Lenthall se trouve dans le sud-ouest de la mer Noire.Aviation de l’Otan dans la régionLa Défense russe a en même temps constaté une activité accrue des avions-espions de l’Otan dans la région de la mer Noire.Le 9 novembre, les radars russes ont notamment détecté un avion de guerre électronique et de renseignement E-8C de l’armée de l’air américaine.Les forces russes ont en outre surveillé trois autres avions de reconnaissance. Un avion-espion RC-135 de l’US Air Force a décollé depuis une base aérienne de Crète et s’est approché de la frontière russe à une distance de seulement 30 kilomètres.Un avion de patrouille maritime P-8A Poseidon de l’US Navy a décollé de Sicile. Il a été repéré à 70 kilomètres de la frontière russe.Un avion de reconnaissance Transall C-160G Gabriel de l’Armée de l’air française, qui a décollé d’une base roumaine, a aussi effectué une mission à 30 kilomètres de l’espace aérien russe.Navires US en mer NoireLe navire de commandement de la 6e flotte opérationnelle des États-Unis, l’USS Mount Whitney (LCC-20), est arrivé dans la mer Noire le 4 novembre, cinq jours après le destroyer USS Porter (DDG-78) doté de missiles de croisière à longue portée Tomahawk.La 6e flotte a déclaré dans un communiqué que l’USS Mount Whitney et l’USS Porter poursuivraient leurs opérations dans la mer Noire avec leurs alliés et partenaires de l’Otan.Selon la Convention de Montreux, les navires des pays non riverains de la mer Noire ne peuvent y passer que 21 jours d’affilée.Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou avait précédemment déclaré que les navires américains pouvaient préparent des provocations.

russie

états-unis

mer noire

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

russie, états-unis, ministère russe de la défense, mer noire, uss porter, flotte russe de la mer noire, uss mount whitney, tensions en mer noire - 2021