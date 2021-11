https://fr.sputniknews.com/20211115/entretien-macron-poutine-desescalade-dans-le-donbass-et-crise-migratoire-a-lordre-du-jour-1052616483.html

Entretien Macron-Poutine: situation dans le Donbass et crise migratoire à l'ordre du jour

Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont entretenus par téléphone de la crise migratoire en Biélorussie. M.Poutine a attiré l'attention du Président... 15.11.2021, Sputnik France

2021-11-15T19:49+0100

2021-11-15T19:49+0100

2021-11-15T20:31+0100

crise migratoire biélorussie-ue

russie

vladimir poutine

france

emmanuel macron

migrants

La crise des migrants à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne a été au cœur d'un entretien téléphonique entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, a annoncé ce lundi 15 novembre le Kremlin.M.Poutine a en outre informé M.Macron de ses contacts avec Alexandre Loukachenko, soulignant la nécessité de discussions directes entre les dirigeants de l'Union européenne et les autorités biélorusses.Selon l'Elysée, les deux dirigeants se sont mis d'accord qu'il faut une désescalade sur la question migratoire et sur le sujet de l'approvisionnement en gaz et qu'un effort doit être fait sur la situation humanitaire concernant les migrants massés à la frontière.Situation en UkraineÉvoquant la situation dans le Donbass, M.Poutine a rappelé que Kiev poursuivait sa politique destructrice visant à saper les accords de Minsk. En témoigne la récente utilisation par l'Ukraine de drones de combat dans la zone du conflit, note le Kremlin.M.Macron s'est dit préoccupé par la situation à la frontière russo-ukrainienne et a rappelé que la France défendrait l'intégrité territoriale de l'Ukraine, détaille pour sa part l'Elysée.Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe, avait précédemment qualifié d'escalade de tension "dénuée de sens et infondée" les informations diffusées par certains médias sur les prétendus "projets russes d'une invasion en Ukraine".La crise du Haut-KarabakhLes deux Présidents se sont en outre penchés sur la situation autour du Haut-Karabakh.La discussion a également porté sur la Libye et le Mali.

russie

france

russie, vladimir poutine, france, emmanuel macron, migrants