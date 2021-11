https://fr.sputniknews.com/20211115/tu-fais-moins-le-malin-un-policier-menace-la-ou-des-collegues-ont-ete-attaques-1052612546.html

"Tu fais moins le malin": un policier menacé là où des collègues ont été attaqués

"Tu fais moins le malin": un policier menacé là où des collègues ont été attaqués

Quelques jours après l’attaque au couteau contre des policiers devant le commissariat de Cannes, deux jeunes s’en sont pris à un agent de police secours au... 15.11.2021, Sputnik France

Deux jours après l’agression au couteau de policiers, un fonctionnaire a à nouveau été pris pour cible à Cannes.Cette fois, deux individus ont menacé un policier à sa sortie du commissariat le 10 novembre vers 5 heures du matin, rapporte Nice-Matin.Quelques heures plus tôt, ces mêmes individus avaient été contrôlés par cet agent de police secours.Remis en libertéLes intéressés, âgés de 19 et 21 ans, ont été interpellés et placés en garde à vue. Tous deux connus de la police, ils ont tenté de minimiser les faits.Ils ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire en attendant leur jugement.L’attaque au couteauLe 8 novembre, devant le même commissariat, un ressortissant algérien de 37 ans a tenté de poignarder des policiers se trouvant dans un véhicule. Tenant des propos au nom du prophète de l’islam, l’individu a porté un coup au niveau du thorax au policier au volant. Il a été neutralisé quand il a essayé de poignarder un deuxième fonctionnaire qui se trouvait dans le véhicule.Le policier en question n’a pas été blessé grâce à son gilet pare-balles. L’agresseur était inconnu des services de police. La piste d’un acte solitaire est privilégiée.Hausse des agressions contre la police"Depuis des années, le policier est pris pour cible dans les agressions en tout genre: de terroristes, de dealers. Et ça s’accélère", souligne auprès de Sputnik Benoît Barret, secrétaire national adjoint de la section province du syndicat Alliance, après l’attaque à couteau.D’après le ministère de l’Intérieur, 3.842 policiers ont été blessés en mission en 2004, contre 7.000 en 2019. En 2020, année marquée par les confinements, ce nombre a diminué pour atteindre 4.931, d’après Franceinfo.

