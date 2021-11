https://fr.sputniknews.com/20211116/entre-la-turquie-et-liran-un-partenariat-strategique-en-trompe-lil--1052632137.html

Entre la Turquie et l’Iran, un partenariat stratégique en trompe-l’œil

Entre la Turquie et l’Iran, un partenariat stratégique en trompe-l’œil

Le chef de la diplomatie turc s’est rendu en Iran ce lundi. Les deux pays entendent renforcer leurs relations mais malgré les convergences d’intérêts sur le... 16.11.2021, Sputnik France

2021-11-16T18:25+0100

2021-11-16T18:25+0100

2021-11-16T18:25+0100

international

irak

syrie

iran

arménie

turquie

pétrole

azerbaïdjan

haut-karabakh

sanctions contre l'iran

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/10/1052632065_0:92:3315:1957_1920x0_80_0_0_c29b965390f01fb82748784a38cf79f5.jpg

La Turquie ne cesse de surprendre. Ce lundi 15 novembre, dans la même journée, Recep Tayyip Erdogan a reçu son homologue émirati Mohammed Ben Zayed pour enterrer la hache de guerre, tandis que son ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu était en Iran. Le chef de la diplomatie turc a rencontré son confrère iranien Hossein Amir-Abdollahian ainsi que le Président Ebrahim Raïssi.Partageant une frontière commune de 560 kilomètres, les héritiers des anciens empires ottoman et safavide prévoient de renforcer leurs relations économiques et entendent signer prochainement une "feuille de route de coopération à long terme". Ils espèrent la finaliser "lors d’une future visite à Téhéran de M. Erdogan", a déclaré le chef de la diplomatie iranienne. En effet, Ankara et Téhéran souhaitent que les barrières commerciales existant entre les deux pays seront rapidement supprimées en développant des mécanismes conjoints.La Turquie et l’Iran: une relation gagnant-gagnant?Il y aurait donc une certaine complémentarité entre les deux voisins. "Les deux pays ont besoin l’un de l’autre", insiste Bayram Balci, chercheur au CNRS, enseignant à Sciences PoParis et spécialiste de l’Asie centrale. Et les raisons sont multiples:En somme, une relation gagnant-gagnant qui serait tout de même confrontée à un problème de taille. En effet, compte tenu de la pression maximale américaine sur l’économie iranienne, le commerce bilatéral a été durement impacté. Le durcissement des sanctions unilatérales de Washington en 2018 a fait baisser le volume des échanges entre la Turquie et l’Iran, passant d’environ 10,7 milliards de dollars en 2017 à seulement 5,6 milliards de dollars en 2019, une chute de 50 %. D’ailleurs, le ministre des Affaires étrangères turc a déclaré que les sanctions étaient "cruelles".Néanmoins, Ankara et Téhéran redoublent d’ingéniosité pour contourner les sanctions américaines qui empêchent toute transaction dollarisée avec l’Iran. De ce fait, au lieu de payer le gaz en dollars, la Turquie fournit des matières premières dans le cadre d’un accord commercial signé en 1996 pour une durée de 30 ans. Une aubaine pour le régime des mollahs. "Les relations avec la Turquie permettent à Téhéran d’éviter quelque peu l’embargo économique", estime le spécialiste de l’Asie centrale. Cette relation stratégique permet également à la Turquie de diversifier ses partenaires, "le pays importe 95% de son énergie et ne peut rester entièrement dépendant des approvisionnements russes", précise le chercheur.De surcroît, les deux voisins entendent créer de nouvelles routes commerciales régionales. L’Iran a récemment ouvert ses frontières aux produits émiratis en direction de la Turquie. Un trajet qui fait gagner environ huit jours de transport par rapport à l’ancienne route commerciale qui passe par la mer Rouge."Les deux États sont condamnés à avoir de bonnes relations", observe Bayram Balci. Le commerce adoucit donc les mœurs et ouvre la porte à des discussions sur plusieurs dossiers régionaux, notamment "Ankara et Téhéran ont les mêmes craintes à l’égard de l’Afghanistan".Le Président iranien a martelé que les problèmes régionaux devaient être réglés par les pays régionaux. Un positionnement partagé par la Turquie.Le départ chaotique des troupes américaines d’Afghanistan a en effet aggravé la pression migratoire sur les deux pays. À ce propos, Ankara a construit en septembre dernier un mur long de 150 kilomètres pour bloquer les réfugiés afghans à la frontière iranienne.L’Irak et le Caucase: théâtre d’une guerre d’influence irano-turqueLes deux pays souhaitent également entériner le contentieux dans le Caucase. Ebrahim Raïssi a rappelé que cette région ne devrait pas permettre à "certains mouvements étrangers" de ternir les relations entre les États limitrophes. Sans le nommer, le Président iranien fait ici référence à Israël qui entretient des liens militaires avec l’Azerbaïdjan. Téhéran s’inquiéterait que Tel-Aviv veuille instrumentaliser les volontés autonomistes de sa minorité azérie, représentant pas moins de 25% de la population. En septembre dernier, les tensions avaient même augmenté d’un cran. L’Iran avait amassé des troupes à la frontière azerbaïdjanaise, ce qui n’avait pas manqué de provoquer l’ire de la Turquie, grand allié de Bakou.Les deux pays ont de surcroît des positions antagonistes sur le conflit dans le Haut-Karabagh.En définitive, des divergences demeurent entre les deux États. En Syrie, Téhéran et Ankara ont soutenu les camps opposés. "Mais aujourd’hui, Erdogan ne demande plus le départ d’Assad", précise l’enseignant de Science Po Paris.C’est surtout en Irak que les intérêts s’opposent. La Turquie dispose de plus d’une trentaine de bases militaires dans le nord du pays pour annihiler officiellement la présence des combattants kurdes du PKK. Des opérations qui ne seraient pas de l’avis de tout le monde. Achab Al-Qahf, une milice chiite affiliée à l’Iran, a exigé que "la Turquie cesse ses actes hostiles; nous nous attendions à ce que la Turquie achève son retrait du territoire irakien, pas qu’elle augmente son intrusion". L’influence turque pourrait en effet entraver le projet de corridor terrestre reliant Téhéran à la Méditerranée.En fonction de la conjoncture et du dossier en question, l’Iran et la Turquie peuvent être à la fois partenaires et adversaires. Une situation floue qui les incite pour l’heure à la diplomatie.

https://fr.sputniknews.com/20211115/entre-les-pays-du-golfe-et-liran-le-jeu-dequilibriste-de-bachar-el-assad-1052615667.html

https://fr.sputniknews.com/20211112/israel-iran-la-guerre-se-joue-egalement-en-mer-1052578265.html

irak

syrie

iran

arménie

turquie

azerbaïdjan

haut-karabakh

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexandre Aoun https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/1045089901_0:415:2048:2463_100x100_80_0_0_6f1a96fff1a949004add0802a24d190c.jpg

Alexandre Aoun https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/1045089901_0:415:2048:2463_100x100_80_0_0_6f1a96fff1a949004add0802a24d190c.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandre Aoun https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/1045089901_0:415:2048:2463_100x100_80_0_0_6f1a96fff1a949004add0802a24d190c.jpg

irak, syrie, iran, arménie, turquie, pétrole, azerbaïdjan, haut-karabakh, sanctions contre l'iran, moyen-orient