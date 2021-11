https://fr.sputniknews.com/20211117/veran-met-en-garde-contre-une-grosse-epidemie-de-grippe-et-une-5e-vague-de-covid-1052639109.html

Véran met en garde contre une "grosse épidémie de grippe et une 5e vague de Covid"

Véran met en garde contre une "grosse épidémie de grippe et une 5e vague de Covid"

Une nouvelle vague de Covid arrive en France, qui recensait au 16 novembre près de 20.000 cas de contaminations en 24h et plus de 7.500 patients hospitalisés, selon Santé publique France. Dans une interview à 20 Minutes, le ministre de la Santé a par ailleurs mis en garde contre une autre menace: l’épidémie de grippe, évoquant une "situation de fragilité pour notre système de santé" face à la cohabitation de ces infections.Les modélisations évoquées par le ministre prédisent "que cette vague épidémique pourrait se prolonger sur décembre et janvier et avoir un impact sanitaire important".Des propos qui reflètent les préoccupations de plusieurs infectiologues qui alertaient sur l'urgence de se faire vacciner contre la grippe et le Covid-19.La Direction générale de la Santé a également appelé à "encourager la synergie entre les deux campagnes de vaccination et ne perdre aucune opportunité de vacciner contre la grippe et contre le Covid-19 les personnes les plus fragiles".Les fêtes de Noël menacées?Le refus de vaccination contre la grippe et/ou le Covid-19 peut non seulement conduire à la saturation des hôpitaux, mais aussi gâcher les fêtes de Noël, s’accordent à dire de nombreux spécialistes.Quant à Éric Caumes, il fait part de ses inquiétudes dans un article paru le 14 novembre dans L’Express:Des hospitalisations liées à la grippeLe nombre d’hospitalisations lors d’un passage aux urgences dans plusieurs régions augmente ces dernières semaines. Parmi les plus touchées figurent les Pays de la Loire (1.428,6 cas pour 10.000 passages), la Nouvelle-Aquitaine (1.250 cas), l’Auvergne et Rhône-Alpes (1.666,7), selon Santé publique France, via l’Organisation de la surveillance coordonnée des urgences (OSCOUR), qui a dressé un bilan pour la semaine du 8 novembre.Enfin, la Réunion et Mayotte présentent les taux d’hospitalisations les plus élevés lors d’un passage aux urgences, comptabilisant respectivement 3.333,3 et 2.500 cas pour 10.000 passages.Pour contrer cette tendance, le gouvernement a lancé le 22 octobre la campagne de vaccination contre la grippe réservée aux plus fragiles et aux plus de 65 ans. Elle sera étendue à l’ensemble de la population à partir du 23 novembre.

