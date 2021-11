https://fr.sputniknews.com/20211118/le-metaverse-virtuel-de-mark-zuckerberg-pour-remplacer-une-nsa-en-perte-de-vitesse-1052655354.html

Le Metaverse virtuel de Mark Zuckerberg, pour remplacer une NSA "en perte de vitesse"?

Le Metaverse virtuel de Mark Zuckerberg, pour remplacer une NSA "en perte de vitesse"?

Le nouveau projet d'un métaverse en réalité virtuelle "est dangereux puisque la partie conscience disparaît", explique l'essayiste et historien spécialiste des... 18.11.2021, Sputnik France

10 milliards de dollars. C'est ce que la société mère de Facebook, rebaptisée "Meta", prévoit de dépenser pour mettre sur les rails le Metaverse, une réalité virtuelle alternative, dans le cadre de son programme "Facebook Reality Labs".Qu'est-ce qui attend vraiment ceux qui décident de se lancer dans le Metaverse de Zuckerberg? Des critiques évoquent la collecte de données, utilisées à des fins de ciblage par des partis politiques ou des entreprises clientes de Facebook. Antoine Lefébure, historien des médias et auteur du livre L'Affaire Snowden: comment les États-Unis espionnent le monde (Éditions La Découverte), estime que l'intérêt de ce service sera essentiellement centré sur la publicité:Alors que Mark Zuckergerg a annoncé qu'il renonçait à utiliser sur Facebook la technologie de reconnaissance faciale, qui permet d'identifier les utilisateurs dans les photos publiées sur le site, de nombreux experts soulignent que la formulation de l'annonce laisse entendre que la société pourrait décider de l'employeur dans d'autres projets. Des lanceurs d'alerte, à l'instar de l'ancienne salariée du groupe Frances Haugen, auditionnée la semaine dernière devant une commission de l'Assemblée nationale, ont déjà dénoncé le fait que l'entreprise manipulait les utilisateurs de Facebook par la censure et l'orientation des informations et des opinions politiques qui leur sont présentées. Antoine Lefébure évoque les possibilités de surveillance du Metaverse :Difficile d'éviter l'analogie avec la "matrice" popularisée par le film de science-fiction Matrix, sorti en 1999. Mais pour reprendre un célèbre concept de l'œuvre cinématographique, combien d'utilisateurs seraient réellement prêts à vivre dans le monde fantastique de la "pilule bleue" créé, géré et manipulé par Zuckerberg et ses collègues? Quel impact l'entrée d'un utilisateur dans cet univers virtuel pourrait-elle avoir sur sa vie réelle? En effet, le Metaverse regroupera les actifs existants de la société, notamment Instagram, WhatsApp et Oculus Virtual Reality. Antoine Lefébure estime que "ce flicage généralisé peut devenir dangereux":Une surveillance qui pourrait avoir d'importantes conséquences pour notre personne et notre société, explique l'historien, puisque "le sens critique disparaît totalement":

