Vladimir Poutine définit les priorités de la politique étrangère russe

Vladimir Poutine a nommé les priorités de la politique étrangère russe en mettant l’accent sur les relations avec le Moyen-Orient et l’Afrique. Il a en outre... 18.11.2021, Sputnik France

2021-11-18T21:25+0100

2021-11-18T21:25+0100

2021-11-18T21:28+0100

La Russie se fixe comme priorité absolue de développer le dialogue avec tous les pays du Moyen-Orient, mais aussi avec l'Afrique, a déclaré Vladimir Poutine, qui a pris la parole ce jeudi 18 novembre lors d’une assemblée du ministère russe des Affaires étrangères.Le Président a également parlé des relations avec la Chine, a regretté l’aggravation des relations avec les pays européens et a tendu la main aux États-Unis, sans oublier de parler de la coopération dans le domaine des vaccins avec les pays d’Amérique latine."Les possibilités de coopération se réduisent" avec l’UEIl est regrettable que les possibilités de coopération avec les pays européens se réduisent, l'Union européenne repousse la Russie par des sanctions et des accusations infondées, selon Vladimir Poutine.Toutefois, la Russie souhaite maintenir des relations de bon voisinage avec l’Europe, puisque "les lignes de clivage sur le continent ne mènent à rien de bon".Certaines possibilités de dialogue avec les USAEn ce qui concerne les États-Unis, Vladimir Poutine a estimé que le sommet de Genève avait "ouvert certaines possibilités de dialogue, de nivellement et d'apaisement progressifs des relations russo-américaines", notant que le plus important était que les deux parties "développent de manière cohérente les accords conclus".En revenant sur les relations entre la Russie et l’Otan qui traversent actuellement une période difficile, le Président russe a souligné leur caractère "inédit".En plus de cela, l’Alliance exacerbe la situation par ses livraisons d’aéronefs en Ukraine et ses manœuvres réalisées en mer Noire, ainsi que dans d’autres régions proches des frontières russes. L’Otan rapproche ouvertement son infrastructure militaire dont certains sites se trouvent déjà à proximité du territoire russe, déplore Vladimir Poutine.Pour rappel, depuis le 1er novembre, la Russie n’entretient plus de dialogue officiel avec l’Otan, conséquence des multiples expulsions de diplomates russes par l’Alliance.La Chine et la région Asie-PacifiqueLe Président russe a promis que la Russie et la Chine développeraient leur partenariat malgré les tentatives occidentales de creuser un fossé entre Moscou et Pékin.De plus, il a appelé à intensifier les rapports avec les pays de la région Asie-Pacifique à l’époque où le centre de gravité de la politique internationale bascule vers l’Asie.La coopération avec l’Amérique latineLes pays d’Amérique latine se montrent de plus en plus intéressés pour la coopération avec Moscou, surtout en ce qui concerne la fourniture des vaccins russes contre le Covid-19.Il existe "un cercle de pays" dans cette région du monde avec lesquels la Russie entretient traditionnellement de bonnes relations et "ce cercle s'agrandit", a noté le Président appelant la diplomatie russe à soutenir ce processus.

2021

