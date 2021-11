https://fr.sputniknews.com/20211120/je-vais-la-terminer-une-collegienne-agressee-et-filmee-confie-avoir-eu-peur-de-mourir-1053508289.html

"Je vais la terminer": une collégienne agressée et filmée confie avoir eu "peur de mourir"

"Je vais la terminer": une collégienne agressée et filmée confie avoir eu "peur de mourir"

La violence de trois mineures sur une autre collégienne de 13 ans a coûté à cette dernière un mois d’incapacité totale de travail. Alors que le harcèlement... 20.11.2021, Sputnik France

Sarah (le prénom a été modifié) a été agressée le 9 novembre à Albertville, en Savoie, non loin du collège Jean-Moulin. Trois assaillantes l’ont rouée de coups et l’ont filmée. Ses parents ont porté plainte et une enquête a été ouverte le 19 novembre pour "violences en réunion sur mineur".La collégienne de 13 ans et demi raconte au Parisien qu’elle arrivait au collège lorsqu’un groupe de jeunes a croisé son chemin. Trois agresseurs, "plus grandes" que Sarah, de 15 ou 16 ans, étaient en train de "rigoler" en l’insultant.Le fait que la scène se déroulait devant une caméra semblait les encourager. Les passants adultes n’intervenaient pas.Finalement, un camarade s’est interposé. L’adolescente tabassée a passé 30 jours en incapacité totale de travail, indique Le Parisien.La séquence a été ensuite diffusée sur les réseaux sociaux. L’enquête porte aussi sur l’"enregistrement et diffusion d’images relatives à la commission d’une atteinte volontaire à l’intégrité d’une personne".Selon la collégienne, l’attaque s’est déroulée car elle a demandé aux jeunes de sa commune de ne pas évoquer l’agression sexuelle qu’elle avait subie en mai dernier.Conséquences et risquesLe harcèlement scolaire peut varier de psychologique et verbal à physique, au moins la moitié des victimes ne confient jamais l’avoir vécu. D’après une étude Ifop, l’enfant d’un quart des Français (24%) a été harcelé.Plus de 90% des Français estiment que le problème du harcèlement scolaire n’est "pas appréhendé à sa juste mesure par les pouvoirs publics".Ses conséquences peuvent être variées. Le mineur risque de perdre son estime de soi, ses notes scolaires peuvent se dégrader. L’absentéisme, des maladies psychosomatiques, les lésions physiques et la dépression figurent également parmi les conséquences possibles du harcèlement à l’école, met en garde l’association Marion La main tendue, se référant au psychologue Dan Olweus.Vraisemblablement victime de harcèlement dans un collège privé, une adolescente de 14 ans s’est donné la mort dans la région de Lorient, dans le Morbihan, plus tôt en novembre. D’autres élèves auraient partagé des clichés dénudés de ses amies et d’elle sur Snapchat.La crise sanitaire a en outre fait grandir le phénomène de l’antisémitisme comme source d’inspiration des discours haineux, surtout en ligne, selon un rapport de l’Agence européenne des droits fondamentaux.Mesures de lutteEmmanuel Macron a annoncé le 18 novembre de nouvelles mesures pour contrer le harcèlement scolaire, en reconnaissant qu’il "sévit toujours à l’école" en dépit des efforts appliqués. Le Président a notamment évoqué le lancement d’une application pour dénoncer les faits de harcèlement et a souligné la nécessité de sensibiliser les enfants au sujet d’une meilleure utilisation des réseaux sociaux.De plus, M.Macron a évoqué un renforcement législatif du contrôle parental:

