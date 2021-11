https://fr.sputniknews.com/20211122/ces-femmes-politiques-victimes-dabus-sexistes-dans-leur-milieu-1053541040.html

Ces femmes politiques victimes d’abus sexistes dans leur milieu

Des propos déplacés et des humiliations. Plusieurs femmes du milieu politique français ont confié avoir été victimes de ce type de sexisme alors qu’elles... 22.11.2021, Sputnik France

De l’Assemblée nationale aux conseils municipaux des petites communes en passant par les instances régionales. Si la tribune demandant "une réponse d’ampleur aux violences sexuelles et sexistes" dans le milieu politique n’a vu le jour que le 15 novembre, ce n’est pas la première fois que des femmes élues dénoncent ce type d’abus."Madame le ministre"Début octobre, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a raconté que lors d’un débat sur les éoliennes à l’Assemblée nationale, M.Aubert, rapporteur d'une proposition de loi, l’a appelée "Madame le ministre".Yasmina Benguigui, ministre déléguée à la Francophonie sous François Hollande, avait pour sa part également dénoncé le comportement de certains députés à l’Assemblée nationale.Micro coupéEn février 2021, l’élue Europe-Écologie-Les Verts (EELV) des Hauts-de-Seine Pauline Rapilly Ferniot s’est vue couper le micro en plein conseil municipal par le maire Les Républicains (LR) Pierre Christophe Baguet alors qu’elle interpellait la majorité sur les abus sexuels dans ce milieu. Une vidéo montrant cette intervention a été diffusée sur les réseaux sociaux.Une vidéo filmée à Paimpol (Côtes-d’Armor) a immortalisé un épisode dans lequel la maire de cette commune, Fanny Chappe, a dénoncé les "propos sexistes" que lui a adressés son prédécesseur Jean-Yves de Chaisemarin. Il a notamment appelé l’édile, en plein conseil municipal, "ma cocotte" et "maîtresse"."On vit comme dans les années 1960"Par ailleurs, alors que la capitale accueillait une manifestation contre les violences faites aux femmes #NousToutes, Le Parisien a donné la parole à plusieurs élues dénonçant avoir été à maintes reprises victimes de sexisme dans le cadre de leur travail. Le quotidien les a croisées autour de la clôture du 103e congrès des maires à Paris.Bien que la plupart de leurs confrères hommes aient nié l’existence d’un sexisme, l’un d’eux a pourtant pointé "des blagues graveleuses".Alors que Cathy Venturino-Gabelle, maire sans étiquette de Barjols dans le Var, confie entendre "encore: ‘Une femme, ça ne peut pas comprendre’", l’adjointe au maire de Lommerange, dans la Moselle, Laure Tomc, déclare avoir l’impression de vivre "comme dans les années 1960".L’écologiste Anne-Claire Boux, adjointe à la mairie de Paris, dénonce pour sa part non seulement des propos déplacés, mais aussi des "mains baladeuses, quand tout le monde se rapproche".Certaines élues pointent à leur tour "l’absence de réactions" et "de solidarité féminine" dans ces cas.

