https://fr.sputniknews.com/20211122/exercices-navals-algero-russes-nous-entrons-dans-un-monde-tripolaire-1053545760.html

Exercices navals algéro-russes: "Nous entrons dans un monde tripolaire"

Exercices navals algéro-russes: "Nous entrons dans un monde tripolaire"

Dans un entretien à Sputnik, le Dr Soufi analyse les informations sur l’irritation américaine suite aux manœuvres navales algéro-russes en Méditerranée. Pour... 22.11.2021, Sputnik France

2021-11-22T18:12+0100

2021-11-22T18:12+0100

2021-11-22T18:31+0100

afrique

exercices militaires

marine russe

armée nationale populaire algérienne (anp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104213/73/1042137363_0:197:3071:1924_1920x0_80_0_0_2a9c788c75093e032024f745739560a2.jpg

Entre le 12 et le 20 novembre, les armées russe et algérienne ont effectué des exercices navals en Méditerranée. Entrant dans le cadre de la coopération militaire ordinaire entre les armées des deux pays, ces manœuvres ne seraient pas vues d’un bon œil par les États-Unis.Trois navires de la flotte russe de la mer Noire ont participé à ces exercices: la frégate classe Amiral Grigorovitch, le patrouilleur Dmitry Rogachev et le bateau de sauvetage SB-742.Selon un communiqué diffusé le lendemain par le ministère algérien de la Défense nationale, la flotte devait participer à "un exercice naval interarmées avec des navires de la marine algérienne", entrant "dans le cadre de la concrétisation de la coopération militaire algéro-russe au titre de l’exercice 2021".À en croire le communiqué de la Défense algérienne, en quoi ces exercices routiniers peuvent-ils susciter les inquiétudes des États-Unis? Y a-t-il des enjeux inavoués de lutte d’influence? L’Europe est-elle le ventre mou de cette lutte? Est-il question de l’approvisionnement en gaz de l’Europe?"L’avènement d’un monde tripolaire""Après plusieurs décennies de domination unipolaire américaine, nous assistons désormais à l’avènement d’un monde tripolaire dirigé par trois grandes puissances: les États-Unis, la Chine et la Russie", affirme le Dr Soufi, rappelant que cette "affirmation vient du général Mark Alexander Milley, le chef de l’état-major des Armées des États-Unis".En effet, début novembre, s'exprimant au forum sur la sécurité internationale organisé par l’Aspen Institute, un cercle de réflexion très influent aux États-Unis, "le général Milley a reconnu que le "nouveau siècle américain" était terminé, annonçant ainsi un changement stratégique majeur dans le monde: +Nous entrons dans un monde tripolaire avec les États-Unis, la Russie et la Chine, toutes étant de grandes puissances. Ainsi, en la présence de trois puissances, contre deux [comme lors de la guerre froide entre les États-Unis et l’Union soviétique, ndlr], nous avons un monde d’une plus grande complexité+", détaille l’expert.Quid des enjeux géostratégiques?Lors du sommet de l’Otan en juin 2021 à Bruxelles, la Chine, la Russie et leur alliance ont été désignées comme le danger qui menace les intérêts occidentaux, les États-Unis en tête, partout dans le monde, dont au Sahel et en Afrique de l’Ouest."En 1904, dans son article +Le pivot géographique de l’histoire+, le géographe britannique Halford Mackinder, considéré comme le père fondateur de la géopolitique, définissait l’Eurasie comme le +cœur+ du monde (Heartland) et des îles (les grandes îles des Amériques et de l'Australie et les petites îles du Royaume-Uni et du Japon)", expose le Dr Soufi, soulignant qu’en "1919, dans le contexte de l’émergence d’une plus grande puissance maritime européenne, Mackinder a énoncé sa célèbre théorie. Selon lui, +qui contrôle l'Europe de l'est contrôle le Heartland. Qui contrôle le Heartland contrôle les îles. Qui contrôle les îles contrôle le monde+".D’après Abdelkader Soufi, "l’actuelle politique étrangère américaine est un mix des théories de Mackinder et de Brzezinski, visant à la fois la Chine, la Russie, l’Allemagne et l’Europe tout entière".Une géopolitique au parfum de gazDans le contexte de la crise migratoire à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, outre les accusations d’invasion de l’Ukraine par la Russie catégoriquement réfutées par les autorités russes, "le Premier ministre britannique Boris Johnson a mis en garde l'Allemagne, la France, l'Italie et d'autres gouvernements européens face à toute envie de favoriser leur partenariat gazier avec la Russie au détriment de la défense de l’Ukraine ainsi que de la paix et de la stabilité en Europe. Il a également vanté le travail des troupes britanniques déployées en Pologne pour aider le pays à construire des barrières de barbelés pour arrêter le flux de réfugiés en provenance de la Biélorussie dans le but de +défendre l’Europe+", poursuit le spécialiste.Quel rôle pour l’Algérie?Enfin, le Dr Soufi estime que "l’Algérie qui fournit du gaz à l’Espagne, au Portugal, à l’Italie et à la France n’a pas les capacités de combler le déficit d’une rupture d’approvisionnement du gaz russe en Europe, ni en conventionnel ni en GNL, alors qu’elle vient de refuser de renouveler avec le Maroc le contrat concernant le gazoduc GME (Gaz Maghreb Europe) qui la reliait à l’Espagne via le royaume chérifien. Dix milliards de mètres cubes transitaient chaque année via ce gazoduc pour alimenter l’Espagne et le Portugal. L’Algérie pourrait jouer un rôle important dans l’approvisionnement de l’Europe quand le gazoduc la reliant au Nigéria via le Niger sera fonctionnel, mais ceci nécessite encore plusieurs années".Étant donné que l’Algérie est un allié stratégique de la Russie, les deux pays – bien que concurrents sur le marché gazier européen – "ne manqueront certainement pas de coordonner leurs positions pour maintenir les prix à des niveaux leur permettant de défendre leurs intérêts communs. Ils pourraient même envisager de relancer l'idée d'une OPEP du Gaz. Ceci dans le contexte où la Russie est sur la voie de conclure un accord militaire avec le Mali après celui qu’elle a passé avec le Nigéria", ponctue-t-il.

https://fr.sputniknews.com/20210928/une-entente-chine-russie-allemagne-un-danger-mortel-a-lempire-us-1051904213.html

https://fr.sputniknews.com/20211022/sahara-occidental-une-delegation-du-polisario-recue-a-moscou-avant-la-decision-de-lonu-1052264191.html

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Kamal Louadj https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103501/87/1035018734_0:402:1716:2118_100x100_80_0_0_76db1dc94ea0a51c0f10cee44c671aff.jpg

exercices militaires, marine russe, armée nationale populaire algérienne (anp)