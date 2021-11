https://fr.sputniknews.com/20211125/olivier-veran-presente-de-nouvelles-mesures-face-a-la-reprise-epidemique--video--1053652959.html

Olivier Véran présente de nouvelles mesures face à la reprise épidémique – vidéo

Tandis que la France comptabilise plus de 30.000 cas quotidiens depuis deux jours, le gouvernement renforce les restrictions sanitaires pour tenter d’endiguer... 25.11.2021, Sputnik France

Au lendemain du conseil de défense sanitaire, le ministre de la Santé s’exprime pour présenter de nouvelles mesures visant à contenir la nouvelle vague de contaminations.La veille, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, avait déclaré qu’elles concerneraient le renforcement des mesures barrières dont le port du masque en intérieur et à l'extérieur, l’extension du pass sanitaire "pour mettre plus de contraintes sur les non-vaccinés" et l’accélération de la campagne d’immunisation.Le 24 novembre, 32.591 nouveaux cas ont été recensés, alors que le nombre de patients en soins intensifs approchait le seuil des 1.500.

