https://fr.sputniknews.com/20211126/ce-que-lon-sait-du-nouveau-variant-omicron-detecte-en-afrique-du-sud-1053687769.html

Ce que l’on sait du nouveau variant Omicron détecté en Afrique du Sud

Ce que l’on sait du nouveau variant Omicron détecté en Afrique du Sud

Un nouveau variant du Covid, potentiellement très contagieux, a été découvert en Afrique du Sud. Un premier cas a d’ores et déjà été détecté en Europe, plus... 26.11.2021, Sputnik France

2021-11-26T21:16+0100

2021-11-26T21:16+0100

2021-11-26T21:17+0100

covid-19

belgique

afrique du sud

science

découverte

covid-19

variant delta du covid-19

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/18/1051843498_0:313:3084:2048_1920x0_80_0_0_b1ad0d35a70e81c1bef920dcc3531902.jpg

Alors qu’une nouvelle vague de l’épidémie de Covid-19 déferle sur de nombreux pays, certains se trouvent d’ores et déjà confrontés à un nouveau variant, baptisé Omicron, qui a été détecté en Afrique du Sud et qui se propage très rapidement.DécouverteL’annonce a été officiellement faite par l'Institut national des maladies transmissibles (NICD) sud-africain le 25 novembre. Selon les experts de l’établissement, 22 cas positifs du variant ont été enregistrés dans le pays. Bien que les données concernant le nouveau variant restent "limitées", le NICD fait remarquer que "les cas détectés et le pourcentage de tests positifs augmentent rapidement".L’Institut souligne dans ce contexte la nécessité de "se faire vacciner, porter des masques, pratiquer l’hygiène des mains, maintenir une distance physique et se rassembler dans des espaces bien aérés", voire "éviter les rassemblements inutiles".Afrique, Asie, Europe…Le monde compte officiellement une trentaine de cas pour le moment. Outre les 22 signalés en Afrique du Sud, le nouveau variant a été identifié au nombre de quatre au Botswana voisin. En outre, deux cas ont été signalés à Hong Kong et un autre a été rapporté en Israël. Les trois personnes étaient vaccinées.Un autre cas a été recensé en Belgique. Le pays est le premier d’Europe à annoncer la nouvelle."En Belgique, un échantillon a été confirmé comme étant le nouveau variant B.1.1.529", a annoncé sur Twitter le virologue Marc Van Ranst.Est-il résistant aux vaccins?Compte tenu du nombre de mutations, les scientifiques estiment que ce variant pourrait présenter une plus grande résistance aux vaccins sans pour autant disposer d’informations plus détaillées. Le Delta avait connu moins de mutations et n’a pas remis en cause l'efficacité des vaccins.Ce variant "comprend un grand nombre de mutations de la protéine de pointe" pouvant "modifier le comportement du virus vis-à-vis des vaccins, des traitements et de la transmissibilité", indique l’Agence britannique de sécurité sanitaire, soulignant qu’une "enquête plus approfondie est nécessaire".En raison de son grand nombre de mutations, ce variant pourrait diminuer l’efficacité de la protection vaccinale.ContagiositéLe variant Omicron pourrait également devenir le premier variant connu à se transmettre plus vite que le Delta, estiment les scientifiques. Jusque-là, ce dernier était le variant le plus contagieux: 60% plus contagieux que l’Alpha, lui-même de 50% à 74% plus transmissible que la souche initiale."Le nombre de cas détectés et le pourcentage de tests positifs augmentent rapidement", constatent les scientifiques. Toutefois, ils ne font pas de lien direct entre cette hausse des contaminations et le nouveau variant.RéactionDe nombreux pays ont d’ores et déjà pris certaines mesures. Le Royaume-Uni a décidé dès jeudi soir d'interdire l'entrée aux voyageurs en provenance de six pays du continent africain: Namibie, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe, Botswana et Afrique du Sud. Israël et Singapour lui ont emboîté le pas, ajoutant à la liste le Mozambique.La Commission européenne a proposé aux pays membres de l’UE de suspendre les vols en provenance et à destination de l'Afrique australe et des autres pays touchés par l'apparition du nouveau variant. L'Allemagne, l'Autriche, l’Italie, la Croatie et Malte ont fermé leurs frontières aux personnes en provenance d'Afrique australe. La France a suivi le mouvement.Le Président américain Joe Biden a confirmé ce 26 novembre que son pays limiterait les liaisons aériennes avec huit pays d'Afrique à partir du 29 novembre en raison de la propagation du nouveau variant. Il s’agit de la Namibie, du Lesotho, de l’Eswatini, du Zimbabwe, du Botswana, du Malawi, du Mozambique et de l’Afrique du Sud. Le Canada interdit lui aussi l’arrivée de voyageurs en provenance de sept pays africains.

belgique

afrique du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Youlia Zvantsova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/07/1044388468_0:0:1503:1503_100x100_80_0_0_ee0aaebc02d8c021aa5a740cd090fd99.jpg

belgique, afrique du sud, science, découverte, covid-19, variant delta du covid-19, variant omicron du covid-19