Vos anticorps pourraient-ils vous servir à valider votre pass sanitaire?

26.11.2021

Vers la fin d’une "vaccination de masse automatique"?Voilà qui étonnera plus d’un Français aulendemain des annonces d’Olivier Véran. Le 25 novembre, le ministre de la Santé a en effet rendu obligatoire la troisième dose de vaccin anti-Covid pour tous les Français de plus de 18 ans, "même pour les personnes qui ont été infectées malgré une vaccination complète".La question de la piqûre de facto obligatoire est donc plus que jamais à l’ordre du jour en France, mais l’OMS semble choisir un autre chemin. L’Organisation mondiale de la Santé a en effet mis en avant un test sérologique de détection des anticorps. Leur présence témoigne d’une immunisation contre la maladie et ce test pourrait donc permettre une gestion plus raisonnable de l’épidémie. C’est en tout cas l’avis du virologue Hervé Fleury.Bientôt un pass aux anticorps?Au micro de Sputnik, il rappelle son expérience au sein "du centre de vaccination de l’Armée", où "l’on proposait un test de détection des anticorps" en préalable à l’injection.Actuellement, les tests sérologiques "réalisés en laboratoire de ville" ne sont pas pris en compte pour vérifier le niveau de défense immunitaire, puisqu’ils "ne sont pas adaptés pour savoir si vous êtes protégé contre le virus", affirme la Haute Autorité de Santé.Hervé Fleury estime toutefois que le test promu par l’OMS serait surtout utile "pour les pays en voie de développement". Il rappelle qu’en Afrique, avec une couverture de vaccination très faible, "il y a certainement plus de 6% d’infectés". "Cela vaut le coup de les tester individuellement", assure le scientifique.Licence gratuiteL’OMS a finalisé ce 25 novembre un accord de licence avec le Conseil national de la recherche espagnol (CSIC) pour cette nouvelle technologie d’examen d’anticorps sérologiques contre le Covid-19. Il s’agit de la première licence transparente mondiale.Le nouveau test est appelé à être simple, rapide et gratuit. Une tâche de la haute importance à l’heure où un nouveau variant du Covid-19 circule en Afrique du Sud, menaçant l’efficacité des vaccins existants.La nouvelle méthode pourrait en effet faciliter la mise en place des priorités vaccinales. Mais le temps presse, de nouvelles mutations du virus sont déjà prêtes à envahir le monde.

