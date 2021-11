https://fr.sputniknews.com/20211127/il-fume-un-joint-devant-la-police-et-finit-condamne-a-un-an-de-prison-1053688667.html

Il fume un joint devant la police et finit condamné à un an de prison

Un homme interpellé par la police après qu’il a fumé un joint devant leurs yeux a été condamné à un an de prison suite à la découverte de 7,5 kilogrammes de... 27.11.2021, Sputnik France

Après avoir été remarqué par les policiers en train de fumer un joint, un jeune homme à Grigny a entrepris une tentative de fuite et de se débarrasser du joint, ainsi que d’une plaquette sans y parvenir, relate Actu17.Toutefois, les effectifs de la Brigade anti-criminalité (BAC) de Juvisy ont réussi à interpeller le fuyard qui s’est révélé être déjà connu des services de police. Ensuite, les forces de l’ordre ont procédé à une perquisition de son domicile où elles ont découvert 7,5 kilogrammes de résine de cannabis.Tandis qu’il avait déjà eu affaire à la justice pour des affaires en lien avec le trafic de produits stupéfiants trois fois, l’homme de 29 ans a été condamné à 12 mois de prison ferme accompagné d’un mandat de dépôt, relate le site d’information.D’autres saisies de stupéfiants en grandes quantités Ce n’est pas la première fois qu’une quantité impressionnante de stupéfiants est retrouvée au domicile d’un individu en France. Notamment, une enquête ouverte début 2020 a permis le 19 octobre dernier d’écrouer une dizaine d’organisateurs présumés d’un trafic de cannabis et de saisir plus d’une tonne de cette substance en région parisienne. D'après les informations de la Police nationale, une importante saisie de drogue a eu lieu à Dijon le 25 septembre. De la cocaïne, de l'ecstasy, de la MDMA, de la kétamine et de l'héroïne ont été retrouvées à l'occasion d'un contrôle routier. Le tout pour une cinquantaine de kilogrammes. En octobre, plus d’une tonne de cocaïne, d’une valeur de plusieurs dizaines de millions d’euros, a été saisie à bord d’un bateau détourné dans le port de Dunkerque.

