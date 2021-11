https://fr.sputniknews.com/20211127/moscou-nenvisage-dagresser-aucun-pays-assure-lambassadeur-russe-aux-usa-1053698684.html

Moscou n’envisage d’agresser aucun pays, assure l’ambassadeur russe aux USA

L’ambassadeur russe à Washington a rejeté les rumeurs sur une éventuelle offensive contre l’Ukraine tout en dissuadant cette dernière de toute démarche... 27.11.2021, Sputnik France

La Russie n’a l’intention d’agresser aucun pays, mais reste prête à réagir à toute tentative de tester ses propres capacités de défense, a déclaré l’ambassadeur russe aux États-Unis Anatoli Antonov.Dans un entretien accordé au journaliste Vladimir Soloviev pour sa chaîne YouTube, le diplomate a assuré que les récentes allégations sur la menace militaire russe pour l’Ukraine diffusées par les médias occidentaux visent à "justifier les échecs commis pas l’actuel Président ukrainien".Mise en garde pour les "têtes brûlées"Auparavant, le Président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé avoir reçu des rapports sur la préparation d’un coup d’État dans son pays programmé, selon lui, pour le 1er décembre. En guise de preuve, M.Zelensky a évoqué un enregistrement audio d’entretiens entre des représentants de la Russie et de l’oligarque Rinat Akhmetov, l’homme le plus riche d’Ukraine.La partie russe a immédiatement rejeté les déclarations de M.Zelensky. Selon le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, Moscou "n’a pas de plan dans ce sens et ne s’engage jamais dans de telles affaires".L’ambassadeur russe a pourtant évoqué des "hypothèses" selon lesquelles "une tête brûlée ou un groupe de combattants en Ukraine" pourraient tenter de "tester la solidité de la défense russe" en espérant que cette dernière "n’allait pas répliquer de peur du potentiel de l’Otan".Qualifiant cette idée d’"erreur très dangereuse", M.Antonov a d’ailleurs déploré le fait que l’éventail des armements américains fournis à Kiev augmentait toujours. Il a cité en exemple les livraisons de lance-missiles antichar Javelin, de lance-missiles sol-air Stinger et d’hélicoptères Mi-17 de fabrication russe.

