Bertrand dénonce les "chèques sans provision" de Macron et demande un audit

Le candidat à l'investiture LR Xavier Bertrand a dénoncé dimanche les "chèques sans provision" émis par Emmanuel Macron et demandé un "audit" des comptes de... 28.11.2021

"Je demande officiellement, solennellement, qu'il y ait un audit des comptes de la nation qui soit fait avant l'élection présidentielle pour faire la part des choses de ce qui a été fait au moment de la crise Covid" et les dépenses annoncées au cours des derniers mois par le gouvernement comme le chèque énergie, a affirmé le président des Hauts-de-France sur CNews et Europe 1.Xavier Bertrand souhaite ainsi connaître "l'état du pays et les engagements que nous prenons aujourd'hui parce que nous aurons nous à avoir à assumer les chèques sans provision d'Emmanuel Macron" en cas de victoire le 24 avril prochain, a-t-il ajouté.Le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal lui a répondu sur CNews en rappelant l'audit qu'avait effectué la Cour des comptes à la demande de François Hollande en 2012 après sa victoire face à Nicolas Sarkozy sur les dépenses du gouvernement précédent.Selon lui, le gouvernement a demandé "dès cet été" à la Cour des comptes "un audit avant la présidentielle. Nous n'avons pas attendu la proposition de M.Bertrand pour le faire", a-t-il assuré, rappelant qu'un plan de relance de 100 milliards d'euros a été engagé pour redresser l'économie après la crise sanitaire.Sur Twitter, le ministre délégué chargé des Comptes publics Olivier Dussopt a aussi réagi qualifiant la proposition de M.Bertrand de "vieille ficelle". "L'audit est permanent, c'est le contrôle parlementaire", a-t-il ajouté.

