https://fr.sputniknews.com/20211128/lafrique-du-sud-demande-la-levee-immediate-et-urgente-des-restrictions-de-voyage-injustifiees-1053709769.html

L’Afrique du Sud demande la levée "immédiate et urgente" des restrictions de voyage "injustifiées"

L’Afrique du Sud demande la levée "immédiate et urgente" des restrictions de voyage "injustifiées"

Pour le Président Cyril Ramaphosa, la décision de plusieurs pays de fermer leurs frontières n'est pas fondée scientifiquement et est plutôt une forme de... 28.11.2021, Sputnik France

2021-11-28T21:04+0100

2021-11-28T21:04+0100

2021-11-28T21:12+0100

covid-19

cyril ramaphosa

covid-19

variant omicron du covid-19

frontière

fermeture des frontières

fermeture

pandémie

mobile telecommunications network (afrique du sud)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1045648119_0:113:3243:1937_1920x0_80_0_0_495863845a73e7c0413eda3bf4b42f07.jpg

Au sujet de la décision prise par plusieurs pays dans le monde de fermer leurs frontières à l’Afrique du Sud, le Président Cyril Ramaphosa l’a qualifiée de "décevante", exhortant ces pays à revenir sur cette décision "complètement injustifiée" et qui contribuera à "ruiner" davantage les économies des pays affectés par le nouveau variant.Le Royaume-Uni a été le premier pays à avoir imposé une interdiction d’accès à son sol de vols en provenance de l’Afrique du Sud et ce, dès l’annonce de sa détection par les autorités sanitaires du pays.Lors d'une allocution télévisée, M.Ramaphosa a appelé à la "levée immédiate et urgente" de ces restrictions qui représentent une forme de "discrimination à l'égard de notre pays" et des pays voisins.Jeudi dernier, l'Institut national sud-africain des maladies transmissibles (NICD) avait annoncé la détection de 22 cas d'infection au nouveau variant baptisé B.1.1.529.Obligation vaccinaleFace au nouveau variant Omicron et à une quatrième vague d’infections, le gouvernement sud-africain envisage de rendre le vaccin contre le Covid-19 obligatoire pour "certaines activités", a indiqué dimanche le Président sud-africain."Le gouvernement a mis en place une équipe de travail qui entreprendra des discussions visant à rendre le vaccin obligatoire pour certaines activités", a déclaré M.Ramaphosa.Il a ajouté que "si nous ne réglons pas ce problème de toute urgence, nous serons vulnérables à de nouveaux variants et à de nouvelles vagues d’infection", notant que l’équipe de travail rendra compte au Comité interministériel des vaccins présidé par le vice-Président, David Mabuza.Le nombre de vaccins administrés dans le pays n’est pas suffisant pour réduire les infections et éviter les symptômes sévères et les décès, a-t-il regretté, appelant les Sud-Africains à se faire vacciner le plus tôt possible.Concernant la quatrième vague qui s’annonce imminente dans le pays, M.Ramaphosa a indiqué que le Conseil de commandement national sur le coronavirus a décidé de rester au niveau 1 de confinement, avec un couvre-feu de minuit à 4h00 du matin, alors que la situation sera réexaminée dans une semaine pour apporter les changements qui s’imposent.Le taux de positivité des tests a également augmenté de 2 à 9% en moins d’une semaine, ce qui représente une hausse énorme durant une courte durée, a-t-il mis en garde.

https://fr.sputniknews.com/20211128/loms-explique-pourquoi-elle-a-evite-les-noms-nu-et-xi-pour-le-nouveau-variant-du-coronavirus-1053704886.html

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Maghreb Arabe Presse

cyril ramaphosa, covid-19, variant omicron du covid-19, frontière, fermeture des frontières, fermeture, pandémie, mobile telecommunications network (afrique du sud)