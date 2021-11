Stérilisation forcée des trans: les Pays-Bas leur demandent pardon pour cette pratique abolie

"Personne ne devrait avoir vécu ce que vous avez vécu. Je suis vraiment désolée que ce soit arrivé", a déclaré la ministre de l'Éducation, de la Culture et de la Science Ingrid van Engelshoven depuis La Haye. "Les normes sur l’apparence d’un corps n’ont pas leur place dans une loi et une loi ne devrait jamais forcer les gens à subir une opération. Et aujourd'hui, je présente nos excuses les plus sincères pour cela au nom de l’ensemble du Cabinet."