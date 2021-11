https://fr.sputniknews.com/20211129/derriere-la-main-tendue-dalger-a-damas-detonnantes-similarites-de-destin-1053720607.html

Derrière la main tendue d’Alger à Damas, d’étonnantes similarités de destin

Derrière la main tendue d’Alger à Damas, d’étonnantes similarités de destin

Le Président algérien souhaite voir Bachar el-Assad au prochain sommet de la Ligue arabe. Les relations bilatérales entre Alger et Damas se renforcent au gré... 29.11.2021, Sputnik France

2021-11-29T18:08+0100

2021-11-29T18:08+0100

2021-11-29T18:40+0100

international

russie

syrie

bachar el-assad

terrorisme

algérie

ligue arabe

moyen-orient

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102996/79/1029967931_0:119:2201:1357_1920x0_80_0_0_fb8faa93745cc244504e24dc07b53f0e.jpg

Décidément pour les pays arabes, tous les chemins mènent à Damas.Après la réouverture de la frontière syro-jordanienne, la visite du chef de la diplomatie émiratie dans la capitale syrienne, les déclarations égyptiennes sur le retour de la Syrie dans la Ligue arabe, c’est au tour du Président algérien de prendre parti pour le pays dirigé par Bachar el-Assad. Abdelmadjid Tebboune a suggéré que son homologue syrien pourrait revenir au sein de la Ligue arabe lors du prochain sommet, qui se tiendra à Alger en mars prochain."La Syrie est censée être présente", a déclaré le chef d’État algérien lors d’une interview télévisée. "Nous voulons que [la réunion, ndlr] soit inclusive et une rampe de lancement pour la réunification du monde arabe fracturé", a-t-il poursuivi. Même son de cloche du côté de son ministre des Affaires étrangères. Ramtane Lamamra avait pour sa part souligné le 10 novembre que "le siège de la Syrie doit lui revenir, sans aucune ingérence dans ses affaires internes".Cette prise de position est également à replacer dans un contexte "d’apaisement et d’acceptabilité du régime syrien", analyse Brahim Oumansour, chercheur associé à l’IRIS (Institut de relations internationales et stratégiques) et spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient. Depuis plusieurs mois, "les régimes du Golfe revoient petit à petit leurs politiques vis-à-vis de Damas", rappelle-t-il.Alignement Moscou, Alger, DamasCette posture algérienne s’inscrit dans la durée. "Il y a une constance politique de la part d’Alger sur le dossier syrien", souligne le chercheur. Contrairement aux autres pays arabes, l’Algérie avait refusé de cautionner la suspension de Damas de la Ligue arabe en novembre 2011.Même en plein conflit, Alger n’avait pas coupé ses liens diplomatiques avec le gouvernement syrien. D’ailleurs, Abdelkader Messahel, le ministre algérien des Affaires étrangères de l’époque, s’était même rendu dans la capitale syrienne en avril 2016. Lors d’une entrevue avec le Président Assad, il avait rappelé le "soutien de l’Algérie au peuple syrien dans sa lutte contre le terrorisme afin de préserver la stabilité et la sécurité de la Syrie et l’union et la cohésion de son peuple".Ainsi, par son soutien affiché à Damas dans sa lutte contre le terrorisme, Alger s’était de fait aligné sur la position officielle de Moscou. "Ils font partie d’un axe commun, critiquant et s’opposant aux ingérences occidentales", analyse le chercheur de l’IRIS. En effet, la Russie entretient d’excellents rapports avec les deux pays. Comme en Syrie, le gouvernement russe avait soutenu l’armée algérienne dans son combat contre les terroristes. Depuis, les liens militaires n’ont eu de cesse de se renforcer. L’Algérie est le meilleur client du continent en matière d’armes russes. Alger acquérait en 2018 "la moitié des armes russes" exportées vers l’Afrique, rappelle le spécialiste du Maghreb et du Moyen-Orient.Ainsi l’exemple de Moscou semble-t-il consolider les liens entre les deux pays arabes.Ce partenariat bilatéral syro-algérien s’est également illustré dans le domaine militaire. En effet, dans le sillage de la guerre en Syrie, une brigade panarabe, la Garde nationale arabe(GNA) s’est impliquée auprès des troupes de Bachar el-Assad à partir de 2013. Des combattants algériens, tunisiens ou encore égyptiens ont fait jusqu’à Damas pour défendre un idéal nationaliste. Ces régiments de plusieurs centaines de combattants étaient entraînés par le commandement du Hezbollah. Par ailleurs, fidèle à sa logique de non-ingérence, Alger avait refusé de classer en 2016 le mouvement chiite libanais dans la liste des organisations terroristes. Un refus qui avait provoqué l’ire du Golfe.Alger, Damas, même combat?Mais si l’Algérie et la Syrie entretiennent de bonnes relations, c’est surtout parce qu’ils partagent la même conception de la lutte contre les islamistes: "il y a une proximité idéologique évidente entre Damas et Alger", résume le géopolitologue. Bachar el-Assad avait lui-même fait le lien entre la décennie noire en Algérie dans les années 1990 et l’actuel conflit syrien. "Les positions du peuple algérien en faveur de la Syrie ne sont pas surprenantes, car ce peuple a connu une épreuve presque similaire à celle du peuple syrien, qui fait face aujourd’hui au terrorisme", avait déclaré le Président syrien en 2013.Plongé dans une guerre aux multiples ramifications, l’Algérie à l’instar de la Syrie d’aujourd’hui– a dû faire face aux combattants du Groupe islamique armé (GIA), du mouvement islamiste armé (MIA) et à ceux de l’armée islamiste du salut (AIS), soutenus officieusement par les monarchies du Golfe. Alger et Damas partagent également une conception nationaliste du pouvoir, opposé à l’islam politique: "les deux pays ont des sensibilités communes intrinsèques", précise Brahim Oumansour.Damas pourrait également se servir de l’exemple algérien pour mettre fin à une décennie de conflit. À la fin des années 90, Abdelaziz Bouteflika, alors Président algérien, avait décidé,avec l’accord de l’armée et du Parlement, de signer la Concorde civile, un corpus de lois permettant la promulgation d’une politique d’amnistie pour les anciens combattants djihadistes.Toute proportion gardée, l’avenir de la Syrie pourrait donc se lire dans le passé de l’Algérie.*Organisation terroriste interdite en Russie

https://fr.sputniknews.com/20211115/entre-les-pays-du-golfe-et-liran-le-jeu-dequilibriste-de-bachar-el-assad-1052615667.html

https://fr.sputniknews.com/20211122/en-syrie-la-russie-et-liran-se-partagent-les-dividendes-de-la-paix-1053547391.html

russie

syrie

algérie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alexandre Aoun https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/1045089901_0:415:2048:2463_100x100_80_0_0_6f1a96fff1a949004add0802a24d190c.jpg

Alexandre Aoun https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/1045089901_0:415:2048:2463_100x100_80_0_0_6f1a96fff1a949004add0802a24d190c.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alexandre Aoun https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/1045089901_0:415:2048:2463_100x100_80_0_0_6f1a96fff1a949004add0802a24d190c.jpg

russie, syrie, bachar el-assad, terrorisme, algérie, ligue arabe, moyen-orient, international