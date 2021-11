https://fr.sputniknews.com/20211129/le-foie-gras-banni-de-la-mairie-de-strasbourg-les-producteurs-denoncent-une-offense-1053719448.html

Le foie gras banni de la mairie de Strasbourg, les producteurs dénoncent "une offense"

Le foie gras banni de la mairie de Strasbourg, les producteurs dénoncent "une offense"

L’interdiction de servir du foie gras lors des réceptions officielles à la mairie de Strasbourg, tout comme à Villeurbanne, n’impactera pas les producteurs... 29.11.2021, Sputnik France

L’annonce faite par l’ONG Peta France concernant l’interdiction de servir du foie gras pendant les réceptions à la mairie à Strasbourg a fait beaucoup de bruit la semaine dernière. Dans la foulée Jeanne Barseghian, maire écologiste de la ville, a dû préciser que l’éviction des événements officiels de ce produit "ancré dans la culture alsacienne" n’entraînera pas son ban du marché de Noël qui venait d’ouvrir à Strasbourg.Si la maire a expliqué son choix "par un souci d’éco-responsabilité et d’exemplarité", les professionnels du secteur contactés restent sereins quant aux conséquences économiques de cette mesure."Coup de communication"?La municipalité de Strasbourg a précisé que le niveau de consommation de ce produit au sein de la mairie était plutôt "anecdotique".Hormis la mairie de Strasbourg, qui a introduit l’interdiction en juillet 2020, au début du mandat de Jeanne Barseghian, une autre municipalité a suivi son exemple: Villeurbanne, commune limitrophe de Lyon dirigée par le maire EELV Cédric Van Styvendael, qui en a également décidé ainsi en mai 2021, confirme la municipalité à Sputnik.Peta France, qui a relayé la mesure de la mairie strasbourgeoise le 25 novembre a exhorté les maires de Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Lyon, Marseille, Montpellier et Nantes à bannir le foie gras des cérémonies officielles.Sa cote d’amourD’après Cifog, cette année les ventes de foie gras augmentent tous azimuts. De janvier à mi-septembre, en grandes et moyennes surfaces elles ont augmenté de 3,6% en volume, celles en restauration de 28%, et les exportations de 11%.En revanche, les confinements ont sérieusement impacté la filière: "On a surtout subi le confinement avec la fermeture de la restauration qui a cerné pour nous 60% de nos marchés puisque la restauration en France et à l’étranger c'est 60% de nos marchés".Selon un sondage CSA de décembre 2020 à l’occasion des fêtes de fin d’année, 78% des personnes interrogées avaient estimé que le foie gras était un élément incontournable des repas festifs.

