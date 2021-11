La mairie de Strasbourg explique son ban du foie gras des réceptions officielles

https://fr.sputniknews.com/20211126/la-mairie-de-strasbourg-explique-son-ban-du-foie-gras-des-receptions-officielles-1053680529.html

Un geste symbolique, limité, mais qui fait parler de lui. La décision de Jeanne Barseghian, maire EELV de Strasbourg, de bannir le foie gras des réceptions officielles a été relayée le 25 novembre par l’organisation de défense animale Peta France.Décision de début de mandatInterrogée sur le sujet, la mairie explique à Sputnik:Ainsi, la ville de Strasbourg ne sert plus ce produit "lors des réceptions ou repas organisés par la collectivité", précise le communiqué de la mairie que Sputnik a pu consulter. La municipalité recourt "en priorité aux produits locaux, de saison, avec une attention portée au bien-être animal".La pratique du gavage des canards et des oies, à laquelle recourent les producteurs pour obtenir le foie gras, pose des problèmes éthiques.Impact sur la filièreL’édile précise que cette interdiction n’engendra pas de conséquences économiques graves sur la filière de la ville et de la région, Strasbourg étant considéré comme le berceau du foie gras.La filière s’interrogePar ailleurs, cette spécialité dont la consommation "est ancrée dans la culture alsacienne" sera présente lors du marché de Noël que Strasbourg inaugure ce 26 novembre, a fait savoir la mairie. L’annonce survient pour calmer les producteurs déboussolés."C'est une annonce un peu surprenante, un jour avant l'ouverture du Marché de Noël. Notre association y a des stands. Va-t-elle déboulonner la Gänseliesel au Parc de l'Orangerie?", s'est agacé la veille auprès du Figaro Nicolas Lechner, président de l’association Gänseliesel qui regroupe une douzaine d'agriculteurs alsaciens.Quant au gérant de l'entreprise familiale Georges Bruck, établie à Strasbourg, il fait part de ses craintes "des répercussions pour un marché de niche" suite à la décision de l’édile.La joie des défenseurs des animauxLa cohue médiatique concernant ce choix a probablement été provoquée par le communiqué de l’ONG Peta France qui à l’occasion de la journée mondiale contre le foie gras, le 25 novembre, s’est félicitée de la "bonne nouvelle pour les oies et les canards". De plus, l’organisation a fait savoir qu’elle avait expédié un "délicieux panier de faux gras" à la mairie strasbourgeoise.Strasbourg n’est pas la seule ville qui bannit le foie gras aux réceptions officielles. Selon Peta France, depuis juin 2021 ce produit gastronomique ne fait pas partie des produits servis à la mairie de Villeurbanne, commune limitrophe de Lyon.

