Zemmour (enfin) candidat: "Sur la forme, l’exercice est réussi", selon Frédéric Saint Clair

Sans surprise, Éric Zemmour a officialisé son intention de se porter candidat à la Présidentielle de 2022. De quoi relancer une campagne qui connaît un premier... 30.11.2021, Sputnik France

Au terme d’une vidéo d’une dizaine de minutes postée sur les réseaux sociaux, Éric Zemmour s’est (enfin) déclaré candidat à l’élection présidentielle de 2022. Une annonce attendue de longue date, mais qui survient alors que le polémiste connaît de premières difficultés, entre sondages en berne, affaire du doigt d’honneur et défections, celle de son premier mécène Charles Gave et de l’un de ses premiers collaborateurs Pierre Meurin.Pour le politologue, auteur de La refondation de la droite (Éd. Salvator), tout se joue maintenant pour Éric Zemmour, qui selon lui "manque encore d’empathie et de magnanimité" dans son contact avec les Français pour accomplir pleinement sa mue politique.

