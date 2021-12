https://fr.sputniknews.com/20211201/il-faudrait-que-la-pluie-se-transforme-en-neige-la-colombie-britannique-encore-en-etat-dalerte-1053746490.html

"Il faudrait que la pluie se transforme en neige": la Colombie-Britannique encore en état d’alerte

Au Canada, la Colombie-Britannique est toujours aux prises avec de graves inondations endommageant ses infrastructures.

Province la plus occidentale du Canada, bordant l’Océan pacifique, la Colombie-Britannique est toujours sur le qui-vive, alors que de nouvelles pluies torrentielles viennent réduire l’espoir d’une sortie de crise.Transports bloqués, carburant rationnéDepuis une quinzaine de jours, les habitants doivent composer avec de nombreuses routes et ponts fermés, puisque gravement endommagés. L’oléoduc Trans Mountain est à l’arrêt, or ce pipeline commande l’approvisionnement de l’ouest du pays en hydrocarbures, les Canadiens de plusieurs zones voient donc leur consommation d’essence limitée à trente litres par passage à la station-service.Le transport ferroviaire est en partie suspendu et le gouvernement de Victoria vient de renouveler l’état d’urgence jusqu’au 14 décembre prochain.Combiné au réchauffement climatique et aux aléas normaux de la météo, le "mauvais aménagement du territoire" semble la principale cause du désastre actuel, analyse Philippe Gachon, professeur de climatologie à l’université du Québec à Montréal et directeur du Réseau inondations intersectoriel du Québec (RIISQ).:Selon Philippe Gachon, la situation actuelle s’inscrit dans une longue série d’échecs à tous les échelons de gouvernements au Canada dans la prévention des différents types de catastrophes naturelles.Impacts écologiques et économiques"Il n’y a presque jamais de retour d’expérience entrepris par les gouvernements", déplore-t-il, estimant qu’on omet trop souvent de mettre en place des comités d’experts au lendemain des catastrophes afin d’anticiper les futurs scénarios comparables.Les impacts ne sont pas seulement écologiques, mais aussi économiques, souligne le chercheur, dans un contexte où l’une des principales chaînes d’approvisionnement du Canada est rompue à l’approche de Noël:Le 26 novembre dernier, le Premier ministre fédéral, Justin Trudeau, a annoncé la création d’un comité chargé de travailler à l’élaboration de solutions aux nouveaux enjeux climatiques en Colombie-Britannique.L’aréopage se composera de ministres fédéraux et provinciaux ainsi que de leaders autochtones.Des gouvernements sourds aux conseils des scientifiques?Toutefois, cette instance devrait obtenir peu de résultats positifs selon Philippe Gachon, car les gouvernements provinciaux et Ottawa resteraient indifférents aux recommandations des scientifiques:L’été dernier, peu de temps après une canicule historique, des incendies de forêt ont ravagé quelques centaines de milliers d’hectares dans les provinces de l’Ouest canadien, faisant craindre le pire pour les prochaines années. Des centaines d’habitants avaient dû être évacués. Comme quoi, au pays de l’Érable, les provinces de l’Ouest semblent appelées à devenir le centre névralgique des défis environnementaux.

