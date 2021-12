https://fr.sputniknews.com/20211201/la-menace-est-reelle-lomicron-plombe-le-petrole-qui-peine-a-se-remettre-1053750798.html

"La menace est réelle": l’Omicron plombe le pétrole qui peine à se remettre

Le prix du baril de Brent est passé sous la barre des 71 dollars. Entre recours aux réserves stratégiques et apparition du variant Omicron, les cours... 01.12.2021, Sputnik France

Après les flambées des prix du gaz ces dernières semaines, les cours du pétrole commencent eux aussi à connaître d'importantes turbulences.Le baril de Brent vient en effet de tomber sous la barre des 71 dollars le 30 novembre, une première depuis plus de deux mois. Cette nouvelle chute clôture un mois de novembre chaotique, qui aura vu le cours du Brent diminuer de 16%, soit la plus forte baisse mensuelle depuis mars 2020 et le début de la pandémie.Cette dégringolade s’explique par les craintes entourant le variant Omicron, qui continue de faire vaciller les marchés. En Bourse, la plupart des secteurs européens étaient à la baisse fin novembre, en particulier celui des transports. Airbus et Air France-KLM ont notamment laissé quelques plumes du côté du CAC 40. L'or noir pourrait à son tour en faire les frais.Pour l’heure, une quarantaine de cas dus au variant Omicron ont été confirmés en Europe. L’incertitude règne quant à l’efficacité des vaccins existants contre cette nouvelle souche. Ce 30 novembre, le patron de Moderna Stéphane Bancel avait fait souffler un vent de panique, en déclarant s’attendre à une "baisse significative" de cette efficacité, dans un entretien au Financial Times.Ce 1er décembre, l’OCDE a par ailleurs averti que ce nouveau variant pourrait "représenter une menace pour la reprise économique", amorcée depuis quelques mois. La BCE avait fait un constat similaire un peu plus tôt, estimant que les risques liés à la pandémie n’avaient "pas totalement disparu", dans son rapport semestriel sur la stabilité financière.L’Opep se réunitParadoxalement, les cours du pétrole, tombés au plus bas durant l’épidémie, avaient repris de la vigueur ces derniers mois. Au point de voir les prix de l’essence s'envoler, notamment aux États-Unis. Washington avait même résolu de puiser dans ses réserves stratégiques pour tenter de juguler la flambée. La Chine, l’Inde et le Japon en ont fait de même.Devant ces cours en dents de scie, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés (Opep+) ont décidé de se réunir en visioconférence. Les observateurs doutent désormais que l’instance valide une augmentation de la production à 400.000 barils par jour à partir de janvier, comme annoncé auparavant.

