https://fr.sputniknews.com/20211203/reputation-mise-a-mal-une-clinique-russe-veut-interdire-a-loms-dutiliser-le-mot-omicron-1053783679.html

Réputation mise à mal: une clinique russe veut interdire à l’OMS d’utiliser le mot Omicron

Réputation mise à mal: une clinique russe veut interdire à l’OMS d’utiliser le mot Omicron

Une clinique russe dont le nom est Omicron s’estime être victime du variant, car sa réputation en souffre. Elle a assigné l’OMS en justice pour que... 03.12.2021, Sputnik France

2021-12-03T16:45+0100

2021-12-03T16:45+0100

2021-12-03T16:46+0100

covid-19

russie

oms

réputation

plainte

contamination

souche de coronavirus

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053781147_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58d64f917afc1f033704d0203d381752.jpg

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a annoncé il y a une semaine que le nouveau variant préoccupant du Covid-19 serait nommé Omicron, reprenant ainsi le nom de la 15e lettre de l'alphabet grec.Cette démarche dans l’appellation des variants correspond bien au système mis en place par l'organisation, soucieuse de la non-stigmatisation et de la facilité de prononciation des noms des nouvelles souches. Suivant cette logique, deux lettres avant Omicron, Nu et Xi, n'ont pas été attribuées pour des raisons éthiques."Ce mot est un coup de massue pour nous"Néanmoins, malgré tous ces efforts, une plainte a été déposée contre l’OMS en vue de lui interdire d’utiliser le mot Omicron pour atteinte à la réputation.À l’origine de cette plainte se trouve une clinique russe dénommée … Omicron. Estimant que sa réputation est mise à mal et que son chiffre d’affaires pourrait baisser, cette clinique ophtalmologique, avec des filiales dans une dizaine de villes sibériennes, en Russie, est obligée de réagir, explique auprès de Sputnik son directeur général, Alexandre Padar.La plainte a été déposée le 30 novembre auprès du tribunal du commerce de la région de Moscou. Elle vise le bureau régional de l’OMS en Russie. La plainte sera examinée en janvier. Les juristes de la clinique en ont informé le bureau moscovite de l’OMS, mais pour l’heure l’organisation n’a pas réagi, précise le chef de l’établissement. Sputnik a également essayé de contacter le bureau régional de l’organisation à Moscou, mais au 3 décembre sa demande de commentaire restait sans réponse.Interrogé sur les raisons du choix du nom Omicron, le fondateur de la clinique ophtalmologique souligne que cette lettre de l’alphabet grec "est associée avec la précision"."L’Omicron? Vous avez décidé de me contaminer?"Depuis le 26 novembre, jour où l’OMS a décidé de nommer le nouveau variant Omicron, l’établissement médical voit des clients partir.Le directeur de la clinique se souvient d’ailleurs de l’argument du premier client, qu’ils ont appelé pour lui rappeler qu’il avait rendez-vous: "L’Omicron? Mais vous avez décidé de me contaminer?".Le futurQuant aux pertes financières, elles ne se font pas encore sentir, mais la connotation négative autour de l’Omicron pourrait empêcher la clinique de se développer. "Nous ouvrons dans de nouvelles régions, où personne ne nous connaît. Changer l'opinion et la perception auprès du public n'est pas une tâche facile, je dirais presque impossible", abonde-t-il.En cas de décision négative du tribunal, la clinique envisage de changer de nom.Cependant, Alexandre Padar tente de positiver:Il avance pourtant que toutes ces réclamations auprès du tribunal pourraient prendre fin si l’agitation autour de l’Omicron (le variant) cesse "dans une semaine".Affaire à suivre, de nombreuses inconnues demeurant: contagiosité, efficacité des vaccins existants, gravité des symptômes de l’Omicron. Autant de questions dont les réponses ne seront connues que dans quelques semaines. Néanmoins, ce 3 décembre, l’OMS a fait savoir que pour l’heure il n’y avait aucune information sur un éventuel décès lié au nouveau variant Omicron.

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Elena Zegonova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1b/1045139299_0:27:231:258_100x100_80_0_0_fccc6d4e16a86542a29d76f0e42a83cb.png

russie, oms, réputation, plainte, contamination, souche de coronavirus, variant omicron du covid-19