https://fr.sputniknews.com/20211205/les-cercles-politiques-denoncent-la-responsabilite-de-zemmour-dans-les-incidents-violents-1053806056.html

Les cercles politiques dénoncent la responsabilité de Zemmour dans les incidents violents

Les cercles politiques dénoncent la responsabilité de Zemmour dans les incidents violents

La gauche et des membres de la majorité ont dénoncé dimanche la responsabilité d'Éric Zemmour dans les incidents violents qui ont émaillé son premier grand... 05.12.2021, Sputnik France

2021-12-05T21:52+0100

2021-12-05T21:52+0100

2021-12-05T21:57+0100

présidentielle 2022

france

élection présidentielle

meeting

présidentielle française 2022

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/05/1053803494_0:73:3001:1761_1920x0_80_0_0_f2058556fdcaff227d45b94e20abd993.jpg

"Zemmour a donné une légitimité à cette violence qui ne se contient plus", a accusé le Premier secrétaire du PS Olivier Faure sur Twitter."La France, ce n'est pas le racisme. Militants pacifistes roués de coups, insultes envers les médias: je condamne avec la plus grande fermeté ces violences insupportables qui n'ont pas leur place dans notre République. Total soutien aux journalistes et aux militants agressés", a aussi réagi dans un tweet la candidate du PS Anne Hidalgo."Il prétend rétablir l'ordre, il sème le chaos. Des gens se battent. Des journalistes sont menacés. Des insultes sont proférées. Il disloque l'unité nationale. Il aimerait représenter la France: il la menace", a dénoncé sur Twitter le vice-président (LREM) de l'Assemblée nationale Hugues Renson."Tout n'aura été que violence. Violence contre les médias. Violence contre ses adversaires politiques. Violence contre les Français. Violence entre les Français. Le meeting de Zemmour aura montré ce qu'il est: la haine, la division, le désordre et la violence", a critiqué le porte-parole des députés LREM Pieyre-Alexandre Anglade."Journalistes hués, militants antiracistes agressés, voilà à quoi ressemblerait la France si Zemmour le haineux la dirigeait", a dénoncé le candidat du PCF Fabien Roussel, qui a exprimé sa "solidarité avec tous ceux qui ont eu à subir ce déchaînement de violence"."L'agression violente contre ces militants antiracistes est choquante et scandaleuse... Ainsi, quand vous dites +Non au racisme+ les zemmouriens vous frappent. Très révélateur!", s'est indigné Alexis Corbière, le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon.Avant que le meeting ne démarre, une équipe de l'émission Quotidien a été huée par le public aux cris de "et tout le monde déteste Quotidien", avant d'être mise brièvement à l'abri, a constaté l'AFP.Et des militants de SOS Racisme menant une action qui se voulait "non violente" ont eux été agressés par des participants.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

france, élection présidentielle, meeting, présidentielle française 2022, eric zemmour