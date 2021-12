Pour Mélenchon, Zemmour est un "ennemi du genre humain"

https://fr.sputniknews.com/20211205/pour-melenchon-zemmour-est-un-ennemi-du-genre-humain-1053804322.html

Devant la foule de ses partisans réunis ce dimanche 5 décembre à La Défense, le candidat LFI à la présidentielle 2022 Jean-Luc Mélenchon a compté son adversaire Éric Zemmour parmi "les ennemis du genre humain".Déplorant le fait que l’Hexagone était selon lui plongé aujourd’hui dans des "débats absurdes" sur l’immigration et l’insécurité, il a martelé que la France n’était "pas l’extrême droite" et a appelé à renoncer au "grand affolement que provoque le grand remplacement".Pécresse "deux tiers Macron, un tiers Zemmour"M.Mélenchon a d’ailleurs commenté la victoire de Valérie Pécresse à la primaire républicaine, ironisant sur la candidate qui "dit être un tiers Thatcher et deux tiers Merkel", ce qui "ne peut rien laisser de bon".En conclusion de la réunion, Jean-Luc Mélenchon a donné rendez-vous à ses militants le 20 mars, date anniversaire de la Commune de Paris.L’auteur de la France n’a pas dit son dernier mot a lui réuni ses soutiens ce dimanche au parc des expositions de Villepinte, ce qui a suscité des protestations des anti-Zemmour aux abords du parc aussi bien qu’à Paris. Des dizaines de personnes ont été interpellées par les forces de l’ordre.

